Kenya : des citoyens violemment réprimés lors de manifestations interdites

La police kenyane a emmené de force des militants qui avaient réussi à se rassembler malgré l'interdiction d'une marche organisée pour marquer une journée annuelle de protestation.

À Nairobi, la capitale du Kenya, la police a bloqué les routes et s’est ruée sur un petit groupe de manifestants qui avait réussi à se rassembler dans le centre-ville.

"Pourquoi déploient-ils autant de forces de sécurité ? Nous avons le droit de manifester", a déclaré l’un des membres du groupe, Collins Otieno.

Un groupe appelé "Economic Justice Movement" (Mouvement pour la justice économique) avait prévu d'organiser un défilé pacifique dans la capitale, Nairobi, pour marquer l'anniversaire du 7 juillet 1990, date à laquelle les Kényans s'étaient soulevés pour réclamer des réformes démocratiques.

Au cours des deux dernières années, la journée "Saba Saba" ("sept sept") s’est confondue avec des manifestations plus larges contre la corruption, les difficultés économiques et les violences policières sous le gouvernement actuel.

"Des personnes continuent d’être enlevées. Il y a des exécutions extrajudiciaires et beaucoup de gens sont détenus et poursuivis sur la base d’accusations forgées de toutes pièces", déclare James Orengo, avocat et gouverneur du comté de Siaya.

"Il règne un sentiment général d’épuisement", a déclaré à l’AFP Wanjira Wanjiru, organisatrice au sein d’une association locale de défense des droits humains, le Centre pour la justice sociale de Mathare.

Le président William Ruto se montre de plus en plus sévère envers ses détracteurs ; il s’en est récemment pris en ligne au journal The Standard pour sa couverture médiatique négative.

Le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, a appelé lundi à l’ouverture d’une enquête après avoir indiqué qu’un journaliste chevronné de The Standard avait échappé de justesse à un enlèvement par des hommes armés trois jours après que Ruto eut critiqué le journal.