Mali : nouvelles attaques coordonnées du JNIM et du FLA dans le Nord

Les djihadistes du JNIM, liés à Al-Qaïda, et les séparatistes touaregs du Front de libération de l'Azawad ont lancé, samedi, des attaques coordonnées pour prendre le contrôle d'un camp stratégique situé dans le nord du Mali.

Ces affrontements surviennent un peu plus de deux mois après une autre offensive majeure qui a conduit à la chute de la ville stratégique de Kidal et à la mort du ministre de la Défense de ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à des troubles.

Samedi, le FLA a revendiqué la prise de contrôle d'Anefis, un site stratégique pour asseoir son emprise sur Kidal, située à environ 100 kilomètres (62 miles) de là.

Selon l'armée, des paramilitaires russes du Corps africain et quelques soldats maliens se trouvent toujours à l'intérieur d'un camp, et les combats se poursuivent.

« Ce matin, les rebelles et leurs alliés du JNIM ont tiré des obus sur le camp où sont retranchés les combattants russes de l'Africa Corps et les soldats de l'armée malienne. Hier soir, selon certaines informations, les Russes auraient utilisé des drones kamikazes », a déclaré une source sécuritaire à l'AFP.

Frappes aériennes

Des renforts du FLA sont arrivés à Anefis tôt lundi matin à bord de plusieurs dizaines de véhicules armés, a déclaré un responsable local à l'AFP.

« Les combats se sont poursuivis aujourd'hui (lundi) et se poursuivront même demain (mardi). Nos hommes tiennent le camp, cela ne fait aucun doute », a déclaré à l'AFP une source militaire malienne au sein de l'état-major de l'armée à Gao.

Les renforts de l'armée malienne qui avaient quitté Gao dimanche pour se diriger vers le sud ont été contraints de faire demi-tour après avoir été pris pour cible par le FLA, a indiqué une autre source sécuritaire à l'AFP.

« Entre cinq et huit véhicules militaires » ont été détruits lors de cette embuscade, selon Wamaps, un collectif de journalistes ouest-africains spécialisés dans les questions de sécurité au Sahel.

Lundi, l'armée a déclaré que des avions avaient « mené une série de frappes » visant des « points stratégiques » et le centre d'Anefis, ce qui a conduit à la « neutralisation » de plusieurs combattants du JNIM et du FLA.

Dimanche, l'Union africaine a déclaré qu'elle « condamnait fermement ces attentats terroristes coordonnés ».

« Ces attaques nous rappellent de manière brutale que le terrorisme et l'extrémisme violent continuent de représenter une menace sérieuse pour le Mali, le Sahel et l'ensemble du continent africain », a déclaré Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.

Depuis les coups d'État de 2020 et 2021, le Mali est dirigé par l'armée.

Les dirigeants de la junte avaient promis de rétablir le calme dans ce vaste pays, en proie à une crise sécuritaire depuis 2012, mais ils n'ont pour l'instant guère tenu leurs promesses.

Lors de leur offensive conjointe menée en avril, le FLA (Front de libération de l'Azawad) touareg et le JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) ont pris le contrôle de Kidal, qui avait été repris en novembre 2023 par l'armée malienne et les combattants alliés du Groupe Wagner, la force mercenaire russe désormais remplacée par Africa Corp.