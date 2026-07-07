Zimbabwe : le président promulgue la réforme constitutionnelle qui prolonge son mandat de deux ans

Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa, a promulgué ce mardi une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de deux ans, jusqu'en 2030.

"SIGNÉ, SCELLÉ ET PROMULGUÉ — C'EST DÉSORMAIS LA LOI", a annoncé Nick Mangwana, haut responsable du ministère de l'Information, dans un tweet accompagnant une copie de la nouvelle loi, qui supprime également les élections présidentielles au suffrage direct et a suscité de vives critiques de la part des figures de l'opposition.

L'annonce intervient un mois après l'approbation par les deux chambres du Parlement de ce projet de loi.

Celui-ci comprend également une disposition prévoyant que le président soit élu par le Parlement plutôt qu'au suffrage universel direct.

Le 18 juin dernier, la chambre basse du Parlement avait approuvé ce projet de loi visant notamment à faire passer la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans. Plus des deux tiers des députés zimbabwéens ont voté en faveur de ce projet de loi. Le texte a ensuite été examiné et approuvé par le Sénat, dominé par la Zanu-PF, le parti au pouvoir.

Considéré par certains analystes comme plus autocratique que son prédécesseur, Emmerson Mnangagwa a été élu pour deux mandats de cinq ans, en 2018 et en 2023.

Le prolongement de son mandat va à l'encontre des principes de la Constitution, adoptée en 2013 qui stipule que toute tentative de prolongation d'un mandat présidentiel doit être approuvée par référendum.

Human Rights Watch a déclaré en mars que les autorités recouraient à la violence et à l'intimidation contre les opposants à ces amendements.