Le Nigeria renforce sa collaboration anti-djihadiste avec le Bénin et le Niger

Le Nigeria s'efforce de renforcer sa coopération militaire avec le Bénin et le Niger alors que les djihadistes du Sahel envahissent le nord-ouest du pays, a déclaré jeudi à l'AFP le ministre nigérian de la Défense.

Le pays le plus peuplé d’Afrique lutte contre des militants locaux depuis 2009, dans un conflit qui a récemment pris une nouvelle tournure en raison de la présence croissante de groupes armés provenant de l’ensemble de la région.

Les États-Unis ont lancé des frappes contre la « Province du Sahel » de l’État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, tandis que les analystes s’inquiètent également de la présence du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), lié à Al-Qaïda. « Nous ouvrons un nouveau secteur pour couvrir la frontière entre le Nigeria, la République du Bénin et le Niger », a déclaré le général à la retraite Christopher Musa à l’AFP lors d’un entretien dans son bureau de la capitale nigériane, faisant référence à une collaboration militaire tripartite.

« Depuis le Burkina Faso, le JNIM tente de tirer parti de la possibilité de passer par la République du Bénin pour pénétrer au Nigeria. Nous mettons donc en place ce secteur… afin qu’il nous donne la liberté d’opérer dans ces zones générales », y compris de l’autre côté de la frontière, a-t-il précisé. Ce plan est « en cours d’élaboration », a-t-il précisé, sans donner de calendrier précis. Il a également indiqué qu’il prévoyait de se rendre au Burkina Faso, au Mali et au Niger dans les mois à venir, pays tous dirigés par des régimes militaires qui ont rompu avec le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, et formé leur propre Alliance des États du Sahel. « Sur le plan politique, cette question se pose toujours, mais sur le plan militaire, nous avons réussi à la dépasser », a déclaré M. Musa à propos des relations avec le Niger, ajoutant que les autorités de Niamey savent « à quel point il est important de ne laisser subsister aucune faille ». « Nous devons serrer les rangs pour pouvoir vaincre ces ennemis », a déclaré Musa à propos des insurrections qui secouent la région.

Ce renforcement de la collaboration avec le Bénin intervient alors que des vidéos ont récemment circulé sur Internet montrant des troupes béninoises opérant sur le territoire nigérian. Des sources sécuritaires avaient précédemment indiqué à l’AFP que l’armée nigériane avait également coopéré, sur le territoire nigérian, avec des milices anti-djihadistes du Bénin.

Le conflit nigérian – longtemps concentré dans le nord-est – semble également se déplacer à l’intérieur des frontières du pays, un rare enlèvement d’élèves dans le sud-ouest en mai ayant été attribué aux djihadistes.