USA : audience décisive du chanteur D4vd accusé de meurtre

Mardi, le parquet a diffusé une vidéo enregistrée par une caméra-piéton sur laquelle on voit le chanteur D4vd déclarer aux adjoints du shérif, qui enquêtaient sur un signalement de disparition, qu’il n’avait rencontré Celeste Rivas Hernandez, alors âgée de 13 ans, qu’une seule fois en personne et qu’il ignorait qu’elle était mineure.

Le parquet affirme que D4vd, de son vrai nom David Burke, alors âgé de 18 ans, entretenait déjà une relation sexuelle avec la jeune fille depuis plusieurs mois et que, 14 mois plus tard, il l'a poignardée à mort après qu'elle eut menacé de révéler leur relation et de ruiner sa carrière.

La vidéo a été diffusée lors de la première journée d'une audience devant le tribunal du comté de Los Angeles, visant à déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour traduire Burke, aujourd'hui âgé de 21 ans, en justice pour meurtre, abus sexuels répétés sur une mineure de moins de 14 ans et mutilation illégale de restes humains. Il a plaidé non coupable et son avocat a déclaré qu'il n'était pas responsable de la mort de la jeune fille.

L'audience préliminaire devrait durer environ quatre jours et s'apparenter à un procès en version abrégée. Il n'y a pas de jury. La juge Charlaine Olmedo décidera si l'accusation a présenté suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'un motif raisonnable justifiant la tenue d'un procès.

L'accusé, qui est détenu sans caution dans une prison située près du tribunal depuis son arrestation, a comparu à l'audience vêtu de sa tenue de prisonnier. La juge a décidé qu'on pouvait lui retirer les menottes aux mains, mais qu'il devait rester enchaîné à sa chaise. Les appareils photo sont interdits dans la salle d'audience.