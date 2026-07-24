Aux Philippines, un centre forme les prêtres à la pratique de l'exorcisme

Un centre de formation à l'exorcisme a ouvert ses portes à Manille, aux Philippines. Unique en Asie, il accueille depuis cinq mois des prêtres et des membres du clergé venus se former à cette pratique dans ce pays où le catholicisme est profondément enraciné.

Selon ses responsables, la création de cette structure répond à une demande croissante. Elle offre un cadre permanent, sécurisé et confidentiel pour accompagner les personnes qui sollicitent des prières de délivrance.

Les formateurs insistent toutefois sur l'importance du discernement. Avant de conclure à une possession, les prêtres sont invités à distinguer les troubles d'origine spirituelle des problèmes psychologiques ou médicaux, qui peuvent parfois être liés.

Les spécialistes de la santé mentale rappellent, de leur côté, que le recours à l'exorcisme est souvent favorisé par la stigmatisation entourant les maladies psychiatriques, mais aussi par le manque d'accès aux soins, particulièrement dans les régions rurales des Philippines.

Ils mettent en garde contre le risque qu'une maladie mentale soit interprétée comme un phénomène spirituel, retardant ainsi un diagnostic et une prise en charge médicale adaptés.

Psychiatres et psychologues soulignent néanmoins que les croyances religieuses et les sensibilités culturelles doivent être prises en compte dans l'accompagnement des patients, afin de concilier respect des convictions et accès à des soins appropriés.