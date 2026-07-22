Ebola : le bilan de l'épidémie dépasse les 1 000 morts en RDC et en Ouganda

L’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda a fait 1001 morts, selon un dernier bilan communiqué mercredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s’appuie sur des données des autorités sanitaires congolaises.

Au total, 999 morts et 2473 cas confirmés ont été recensés en RDC depuis le début de l’épidémie, a indiqué l’OMS dans un point de situation daté du 20 juillet.

Le bilan est maintenu à deux morts pour 20 cas confirmés en Ouganda voisin, où les autorités ont affirmé la semaine dernière ne plus compter de malade. Le pays doit toutefois attendre encore un mois sans nouveau cas pour être officiellement considéré comme débarrassé du virus.

Déclarée le 15 mai, l'actuelle épidémie est causée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n’existe pas de vaccin ni de traitement. Un essai clinique portant sur deux traitements contre cette souche rare a commencé début juillet.

L’épidémie actuelle se propage "plus rapidement que toutes les épidémies précédentes", a alerté la semaine dernière le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le foyer de la crise, dont l’ampleur réelle est encore difficile à mesurer et qui pourrait durer plusieurs mois, se situe en Ituri, province du nord-est congolais frontalière du Soudan du Sud et de l’Ouganda. La province concentre 89,1 % des cas et 83,9 % des morts, selon l’OMS.

L'OMS a déclaré mardi que l'épidémie conservait une longueur d'avance sur les efforts de lutte contre le virus.

"L’épidémie continue de progresser et nous sommes toujours en phase de rattrapage", a affirmé le Dr Thierno Baldé, responsable des interventions de l’OMS dans le cadre de la lutte contre Ebola en RDC.

L’Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique, a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

L’épidémie la plus meurtrière en RDC avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades recensés, entre 2018 et 2020.