Mondial 2026 : l'Argentine étrille l'Algérie avec un triplé de Messi

Quatre ans après leur triomphe au Qatar, les champions du monde argentins ont entamé la défense de leur titre avec autorité en dominant largement l'Algérie (3-0), portés par un Lionel Messi impérial auteur d'un triplé historique.

Les Fennecs, pourtant gonflés à bloc avant le coup d'envoi, ont vite déchanté. Forts de leurs récentes victoires en amical contre les Pays-Bas (1-0) et la Bolivie (4-0), les Algériens abordaient cette rencontre avec confiance, certains observateurs allant jusqu'à les présenter comme capables de bousculer les locataires du titre. Il n'en fut rien.

Car c'est bien Messi qui a dicté sa loi à Kansas City, aux États-Unis, lors de ce premier match du groupe J. Avec ses trois réalisations, l'Argentin rejoint désormais l'Allemand Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, avec 16 buts au total.

L'Algérie, elle, devra rapidement augmenter son niveau de jeu si elle entend peser dans la compétition. Prochain rendez-vous : un match crucial contre la Jordanie dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin (à 5h00), tandis que l'Argentine, elle, défiera l'Autriche le 22 juin à 19h00.