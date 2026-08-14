Élections en Zambie : le dépouillement suspendu après des violences

La commission électorale zambienne a annoncé vendredi la suspension du dépouillement des votes dans tout le pays, au lendemain des élections présidentielle et législatives. Cette décision intervient après des violences signalées dans plusieurs districts.

Selon le responsable électoral Brown Kasaro, des membres du personnel chargés du scrutin ont été pris pour cible. Dans certains cas, des urnes contenant des bulletins déjà marqués auraient été volées. La commission électorale doit réexaminer sa décision dans un délai de 24 heures.

Quelque 8,7 millions d’électeurs étaient inscrits pour participer au scrutin. La présidentielle oppose le chef de l’État Hakainde Hichilema, au pouvoir depuis 2021, à Brian Mundubile, 55 ans, ancien ministre du précédent gouvernement du Front patriotique.

Brian Mundubile a revendiqué la victoire dès jeudi. De son côté, Hakainde Hichilema a évoqué des résultats « encourageants » et appelé ses partisans au calme et à la patience dans l’attente des résultats officiels.

Les Zambiens étaient également appelés à élire 226 députés, dans un Parlement élargi qui comptait auparavant 156 sièges.

Marquée par les difficultés économiques du pays, la campagne électorale s’est largement concentrée sur les préoccupations liées au pouvoir d’achat et à l’économie. Les résultats officiels de l’élection présidentielle sont attendus lundi.