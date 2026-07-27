Netanyahu se rendra à New York malgré le mandat d’arrêt de la CPI

Benjamin Netanyahu entend bien se rendre à New York en septembre pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies, malgré le mandat émis par la Cour pénale internationale (CPI) à son encontre.

Interrogé dimanche par la chaîne américaine Fox News, le Premier ministre israélien a déclaré ne pas être préoccupé par les appels à son arrestation et a affirmé qu’il comptait prendre part, comme à l’accoutumée, au rendez-vous annuel de l’ONU, sauf éventuelles considérations de sécurité.

Cette venue annoncée intervient alors que le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, a appelé à l’application du mandat d’arrêt émis en 2024 par la CPI contre Benjamin Netanyahu. La juridiction basée à La Haye accuse le dirigeant israélien de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité présumés dans le cadre de la guerre menée à Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Zohran Mamdani a reconnu que la municipalité de New York ne disposait pas, à elle seule, de l’autorité juridique nécessaire pour exécuter le mandat de la CPI, tout en encourageant le gouvernement fédéral américain à agir. Les États-Unis ne reconnaissent toutefois pas la compétence de la Cour pénale internationale et s’opposent à ses poursuites visant des responsables israéliens.

Benjamin Netanyahu a vivement répliqué aux déclarations du maire. "Il devrait être le maire de tous les New-Yorkais — juifs, chrétiens, musulmans, tous", a-t-il déclaré sur Fox News, accusant l’édile de "monter les uns contre les autres" et de "semer la haine et la peur."

Le Premier ministre israélien a par ailleurs rejeté comme "fallacieuses" les accusations portées contre lui par la CPI, estimant que le mandat d’arrêt constitue une tentative de détourner l’attention d’autres controverses.

Membre de l’aile gauche du Parti démocrate, Zohran Mamdani s’est montré particulièrement critique à l’égard de la politique israélienne à Gaza, allant jusqu’à qualifier Israël de "régime d’apartheid" et à dénoncer une campagne militaire qu’il considère comme un génocide. Il a également condamné à plusieurs reprises l’antisémitisme.

La perspective d’une arrestation de Benjamin Netanyahu aux États-Unis a, en tout état de cause, été écartée par le président Donald Trump, qui a assuré que le Premier ministre israélien "ne sera pas arrêté, sous quelque forme que ce soit", tant qu’il se trouve aux États-Unis.

L’éventuelle présence de Benjamin Netanyahu à New York devrait ainsi raviver, en septembre, les tensions autour de la guerre à Gaza, de la compétence de la CPI et des relations entre Washington, Israël et les institutions judiciaires internationales.