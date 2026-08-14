Guerre en Ukraine : une frappe russe fait un mort et 17 blessés à Kramatorsk

Les secours ont travaillé toute la nuit à Kramatorsk pour tenter de retrouver des habitants ensevelis et éteindre plusieurs incendies après une frappe russe. D’après les autorités locales, huit bombes aériennes guidées FAB-250 ont frappé la ville entre 20 h 30 et 20 h 56, heure locale, incendiant plusieurs maisons et un garage et endommageant lourdement un immeuble résidentiel de dix étages. Plusieurs sections du bâtiment se sont effondrées entre le premier et le sixième étage, d’après les services d’urgence. Des secouristes ont réussi à extraire une femme et un homme des décombres et ont aidé d’autres habitants à évacuer les bâtiments endommagés. Des incendies ont également été signalés à plusieurs endroits, tandis que des véhicules ont été endommagés près des zones d’impact. Les personnes blessées, âgées de 47 à 85 ans, ont été prises en charge pour des traumatismes liés aux explosions, notamment des blessures à la tête, des éclats, des coupures et des abrasions. Le parquet régional de Donetsk a ouvert une enquête pour crimes de guerre. Située à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Donetsk, Kramatorsk se trouve à proximité de la ligne de front et est régulièrement ciblée par les frappes russes depuis le début de la guerre. Le chef de l’administration militaire régionale, Vadym Filachkine, a de nouveau appelé les habitants à évacuer vers des régions plus sûres du pays, soulignant que des bâtiments résidentiels avaient été touchés à Kramatorsk et dans la localité voisine de Bilenke.