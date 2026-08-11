Somalie : près d’un enfant déplacé sur deux souffre de malnutrition aiguë à Baidoa

Médecins Sans Frontières a alerté, mardi, sur le fait que la moitié des enfants présents dans les sites d’accueil du sud-ouest de la Somalie souffrent de malnutrition aiguë, une situation aggravée par les coupes budgétaires et la sécheresse.

En juin, des experts soutenus par l’ONU ont estimé que près d’un tiers des Somaliens étaient confrontés à l’insécurité alimentaire, alors que le pays — longtemps ravagé par l’insécurité et aujourd’hui en proie à des troubles politiques — connaissait l’une de ses pires sécheresses depuis des années.

Depuis janvier, l’organisation médicale humanitaire internationale MSF a examiné plus de 21 000 enfants de moins de cinq ans à Baidoa, constatant « des taux de malnutrition aiguë avoisinant les 50 % ».

Une enquête menée en juillet auprès de 888 foyers répartis dans 14 sites d’accueil de personnes déplacées au sud-ouest de Baidoa a révélé que seules 2 % des familles avaient les moyens de se permettre trois repas par jour.

« Ce n’est pas exagéré de dire qu’une grave urgence humanitaire se déroule en ce moment même à Baidoa », a déclaré Mitchell Sangma, coordinateur médical de MSF, lors d’une conférence de presse à Nairobi, la capitale du Kenya.

« Nous constatons une augmentation alarmante du nombre d’enfants souffrant de malnutrition que nous avons admis depuis janvier », a-t-il ajouté, précisant que leur établissement était passé de 50 à 120 lits en juin.

Lors d’une visite à Baidoa en début d’année, il a décrit la situation en ces termes : « Nos urgences, notre service de pédiatrie, notre service de nutrition, et même une partie de nos services de chirurgie et de maternité sont remplis d’enfants souffrant de malnutrition. »

Il a précisé que 90 % des enfants présentaient de graves complications médicales, l’ONG ayant recensé « des décès qui auraient pu être évités dans nos hôpitaux ».

Selon MSF, cette situation a été aggravée par la baisse des financements internationaux.

« Le plan d’intervention humanitaire en Somalie a été réduit de 40 % en 2026 et n’était toujours financé qu’à moins d’un tiers en juillet », a indiqué l’ONG dans un communiqué.

En conséquence, a expliqué M. Sangma, MSF et d’autres ONG privilégiaient leurs programmes de soins d’urgence au détriment des programmes de prévention, et assistaient à un « cercle vicieux » dans lequel les patients étaient réadmis dans les établissements.

Sa collègue, l’épidémiologiste Chenoa Sankar, a indiqué que le taux de réadmissions dans les programmes soutenus par MSF dépassait les 60 %.

« Les mères sont très découragées lorsque nous leur parlons, car il est presque inévitable que leur enfant soit réadmis à un moment ou à un autre, et elles ne peuvent pratiquement rien faire pour empêcher cela », a-t-elle déclaré.

L'ONU a indiqué qu'au cours des trois premiers mois de 2026, plus d'un demi-million de Somaliens avaient été déplacés, dont neuf sur dix en raison de la sécheresse.

La Somalie figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique au monde, ce qui, selon les scientifiques, entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, plus fréquents et plus intenses.

Le pays est également confronté à une insécurité croissante alors que les financements internationaux s'amenuisent, ce qui affecte la lutte de longue haleine contre le groupe terroriste al-Shabaab.