La 13ᵉ édition du concours international de ballet sud-africain ouvre la scène aux jeunes talents

La 13ᵉ édition du South African International Ballet Competition réunit au Cap de jeunes danseurs venus de tout le pays autour d’une même ambition : faire reconnaître leur talent sur une scène internationale.

Derrière les performances, des parcours marqués par le travail, les sacrifices familiaux et la volonté d’ouvrir davantage le ballet aux diverses communautés sud-africaines.

À 15 ans, Jayden Samuels mesure déjà l’exigence du métier. Le jeune danseur originaire de Johannesburg participe au concours international de ballet sud-africain, où il présente le fruit de nombreuses heures d’entraînement. « J'adore tout simplement le processus qui consiste à travailler dur pour atteindre un objectif, y mettre toute mon énergie, tous mes efforts… et finalement récolter les fruits de ce travail. », témoigne-t-il.

Pour Oratile Mpitso, 13 ans, la découverte du ballet a commencé par la curiosité avant de devenir une véritable passion. La jeune danseuse raconte avoir voulu intégrer une école après avoir observé d’autres enfants pratiquer la discipline : « J’ai vu d’autres enfants faire du ballet à l’école maternelle, c’est ce qui m’a donné envie d’essayer, puis je suis tombée amoureuse de cette discipline. »

Son parcours illustre aussi les efforts consentis par les familles pour accompagner ces jeunes artistes. Sa mère, Portia Mpitso, explique que sa fille s’entraîne parfois à l’extérieur, faute d’infrastructures adaptées : « Nous n’avons pas de studio, pas de barres pour son entraînement. Elle danse dehors, sur l’herbe. Les autres enfants la regardent depuis la clôture et admirent ce qu’elle fait. C’est une bénédiction. »

Fondé par Dirk Badenhorst, le concours entend justement élargir l’accès au ballet et renforcer la représentation des danseurs issus de milieux longtemps sous-représentés. « Nous formons de meilleurs danseurs, plus nombreux, et mieux intégrés. Notre groupe de danseurs issus des communautés noires et métisses a tellement progressé que nous pouvons désormais parler d’une compétition véritablement sud-africaine », souligne le directeur du SAIBC.

Désormais reconnu par la Fédération internationale des concours de ballet, l’événement organisé à l’Artscape Opera House du Cap constitue une vitrine pour la nouvelle génération de danseurs africains. Au-delà des médailles, il porte un message : le ballet sud-africain cherche à devenir plus inclusif, en donnant une chance aux jeunes talents de transformer leur passion en carrière.