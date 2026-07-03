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Immigration : plus d'un million de demandes de régularisation en Espagne

Des migrants font la queue devant un bureau des services de Llobregat, près de Barcelone, en Espagne, le 21 avril 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Espagne

En Espagne, près de 1,2 million de sans-papiers ont déposé une demande de titre de séjour au 30 juin, date de clôture du programme de régularisation de masse lancé en avril par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

Une exception dans une Europe qui se barricade face aux migrants. Au total, 1 174 978 demandes ont été déposées entre la mi-avril et le 30 juin, et plus de 600 000 sont déjà en cours de traitement, selon les données publiées jeudi par les autorités espagnoles.

Huit sur dix avaient moins de 45 ans, tandis que 57 % du total étaient des hommes, contre 43 % de femmes. Mais tous n’obtiendront pas le précieux sésame, les premières estimations tablant sur la régularisation de 500 000 personnes.

Il faudra montrer patte blanche : ne pas avoir de casier judiciaire et prouver avoir séjourné au moins cinq mois consécutifs en Espagne avant le 1er janvier.

Les permis de travail et de séjour délivrés, le cas échéant, seront valables uniquement en Espagne.

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