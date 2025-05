Léon XIV : un nouveau pape dans la continuité de François

Le 8 mai 2025, le conclave a élu Robert Francis Prevost comme le 267e pape de l’Église catholique, prenant le nom de Léon XIV.

À 69 ans, cet Américain, né à Chicago, devient le premier pape originaire des États-Unis. Membre de l’ordre des Augustins, il a exercé de longues années au Pérou, où il a laissé une empreinte forte par sa proximité avec les fidèles et son engagement pour la justice sociale.

Le père Alexander Lam, religieux péruvien, a côtoyé Robert Prevost durant ses années de mission en Amérique du Sud. Il décrit un homme profondément marqué par la cause des plus pauvres. Selon lui, « la proximité avec les pauvres a toujours été une préoccupation majeure » pour Léon XIV. Lorsqu’il était prieur général de l’ordre, ajoute-t-il, « la justice, la paix et la protection de l’environnement étaient aussi des sujets qui le touchaient profondément. Il les portait dans son coeur, il en parlait souvent ».

Cette attention aux plus vulnérables a contribué à sa popularité locale. « Il était très aimé au Pérou. Même les évêques le surnommaient ‘le saint du Nord’ », se souvient encore le père Lam. Il décrit un évêque « qu’on croisait sur le chemin », toujours disponible et proche des gens. Un style pastoral très incarné : « Lors de la visite du pape François au Pérou, il a passé la nuit dehors avec les fidèles, en veillée, sur le terrain. Ce ne sont peut-être pas de grands gestes institutionnels, mais des gestes humains. »

Léon XIV arrive à la tête de l’Église dans un contexte où de nombreuses voix appellent à des réformes. Le père Franz Klein, trésorier général de l’ordre des Augustins, le décrit comme un homme « qui aime respecter les règles, celles de l’Église comme celles de la société », mais qui cherchera à « construire des ponts ». Il évoque, par exemple, le débat sur l’ordination des femmes, très attendu en Allemagne, mais encore difficilement envisageable dans d’autres régions du monde comme l’Afrique ou l’Amérique du Sud. La volonté de dialogue est là, mais, prévient-il, la résistance de certains fidèles pourrait restreindre la capacité du nouveau pape à initier des évolutions profondes.

Dans la continuité du pape François, Léon XIV incarne une Église plus inclusive, et attentive aux réalités humaines. Ce dimanche 11 mai, il prononcera son premier Angelus depuis la fenêtre du palais apostolique. Une première prise de parole publique très attendue, alors que débute son pontificat.