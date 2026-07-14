Afrique du Sud : Matlala retire son témoignage sur la corruption policière

En Afrique du Sud, l'homme d'affaires Vusimusi Matlala, témoin clé dans une enquête en cours sur la corruption policière, a finalement décidé de se retirer d'un accord de plaidoyer controversé.

Un revirement qui porte un coup dur au travail des procureurs. Le parquet national reste toutefois confiant et affirme avoir un "dossier solide et susceptible d'être gagné".

L'homme d'affaires s'est retiré de l'accord après qu'un tribunal sud-africain a recommandé une peine de prison plus lourde que celle initialement convenue : 12 ans au lieu de huit.

Il est accusé d'avoir corrompu de hauts responsables de la police pour remporter un appel d'offres de 360 millions de rands, soit 22 millions de dollars, pour sa société de santé Medicare24 en 2024.

Il avait plaidé coupable le mois dernier, dans le cadre d'un accord qui aurait pu lui permettre de fournir des preuves cruciales contre de hauts responsables de la police.

En échange de ses aveux, le parquet avait proposé de réduire la peine maximale de quinze à huit ans, à condition qu'il fournisse un témoignage détaillé contre les officiers impliqués, dont le chef de la police, le général Fannie Masemola.