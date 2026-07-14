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Bénin : suppression provisoire de la commission électorale 

Des agents électoraux compilent les résultats lors du dépouillement dans un bureau de vote à Cotonou, au Bénin, le dimanche 12 avril 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec APA

Bénin

Au Bénin, les députés ont adopté une loi supprimant à titre provisoire la Commission électorale nationale autonome (la CENA). Le statut et le fonctionnement de l'institution en charge de l’organisation des élections vont être réformés.

La future configuration de la CENA devrait être définie à l’issue de cette réforme, dont les modalités n’ont pas encore été précisées.

Cette décision intervient alors que le mandat de l’actuelle équipe dirigeante de la CENA arrive à échéance ce 14 juillet 2026.

L'initiative s'inscrit dans un contexte de réforme plus large du cadre électoral béninois. En abrogeant certaines dispositions du Code électoral, le législateur ambitionne de revoir l’organisation institutionnelle de la gestion des scrutins.

Ces dernières années, la question de l’efficacité de la CENA, la coordination entre les différentes institutions impliquées et le fonctionnement de la commission ont été pointé sur doigts.

Avec cette réforme, l'objectif est aussi de poser les bases d’un nouveau modèle, avec l’ambition annoncée par les autorités d’adapter l’organe électoral aux nouvelles exigences institutionnelles.

Durant la période de transition, la loi stipule que le personnel de la Commission sera mis à la disposition de l'administration publique.

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