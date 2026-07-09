Mali : reprise de l'approvisionnement en eau potable à Bamako

Au Mali, l’approvisionnement en eau a repris mercredi à Bamako après un acte de sabotage sur une ligne électrique.

La ligne visée permet d'alimenter la capitale depuis le barrage de Manantali, situé à la frontière avec la Mauritanie et le Sénégal. Le réseau électrique reste toutefois fortement perturbé.

La Société malienne de distribution d’eau potable (SOMAGEP) dit avoir obtenu suffisamment de carburant pour lancer ses propres systèmes. La société veut ainsi réduire sa dépendance à Énergie du Mali.

Ces coupures de courant surviennent alors que des djihadistes du JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), affilié à Al-Qaïda, imposent depuis des mois des barrages routiers sur les axes principaux menant à Bamako, incendiant des dizaines d’autobus, de camions de marchandises et de camions-citernes afin d’étouffer l’économie.