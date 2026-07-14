Sur la Tamise, le Swan Upping protège les cygnes royaux du roi Charles III

Des rameurs ont sillonné la Tamise à bord de bateaux traditionnels à Staines, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, lundi 13 juillet, dans le cadre du Swan Upping, le recensement annuel des cygnes royaux. Sous la supervision de David Barber, maître des cygnes du roi Charles III, les jeunes oiseaux sont brièvement capturés, pesés et mesurés avant d'être relâchés dans le fleuve, près du château de Windsor. Organisée chaque année du 13 au 17 juillet, cette tradition vieille de près de neuf siècles se déroule sur une portion de la Tamise, entre Sunbury Lock, dans le Middlesex, et le pont d'Abingdon, dans l'Oxfordshire. À l'origine, ce recensement permettait d'identifier les cygnes appartenant à la Couronne britannique ou aux deux anciennes corporations londoniennes des Vintners et des Dyers, qui perpétuent encore aujourd'hui cette coutume. En poste depuis 1993, David Barber s'est réjoui du nombre encourageant de jeunes cygnes observés cette année, tout en alertant sur la pollution croissante du fleuve. Plusieurs cygneaux ont en effet été retrouvés blessés par des lignes de pêche abandonnées et d'autres déchets. Comme le veut la tradition, le Swan Upping s'achèvera au château de Windsor par un toast porté au roi.