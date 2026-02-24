Bienvenue sur Africanews

Grèce : Galaxidi entre en Carême dans un nuage de farine colorée

À quelque 200 kilomètres d’Athènes, Galaxidi aborde le premier jour du Grand Carême dans la religion orthodoxe dans un nuage de poudre colorée. Le port et la route côtière deviennent un terrain de jeu où l’on se lance des sacs de farine en riant. Certains préfèrent observer depuis les hauteurs pour rester à l’écart. Alors que d’autres villes privilégient des repas frugaux et une atmosphère plus calme, cette petite station balnéaire cultive une entrée en Carême plus sonore. Apparue au XIXe siècle, peut-être sous influence sicilienne, la bataille clôt la saison carnavalesque.

