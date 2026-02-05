Soupçonné d'être un passeur, un Marocain arrêté en Grèce

La police grecque a arrêté un Marocain soupçonné d'être un passeur à bord d'un bateau transportant des migrants qui a chaviré après avoir heurté un navire des garde-côtes, tuant 15 personnes, ont annoncé jeudi les autorités.

La collision s'est produite mardi soir au large de l'île de Chios, près de la côte égéenne de la Turquie. Une vingtaine de personnes ont également été blessées.

La police grecque a déclaré dans un communiqué que l'homme de 31 ans avait été identifié par des Afghans qui se trouvaient sur le bateau comme étant l'un des passeurs.

La télévision ERT a indiqué que le suspect était à l'hôpital, mais la police a déclaré qu'il comparaîtrait officiellement jeudi devant un juge d'instruction pour répondre de chefs d'accusation notamment de "facilitation de l'entrée illégale sur le territoire grec" et de "naufrage".

Le ministre de la Migration, Thanos Plevris, a déclaré mercredi que le navire des garde-côtes avait ordonné au bateau de migrants de s'arrêter, mais que les passeurs avaient tenté de s'échapper, percutant le navire des garde-côtes.

Les opérations de recherche des survivants et d'autres corps se sont poursuivies jeudi.

De nombreux migrants ont trouvé la mort en tentant la traversée périlleuse de la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. Dans le passé, des organisations de défense des droits humains ont accusé les autorités grecques de mener des opérations musclées contre les bateaux.