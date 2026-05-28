Ebola en RDC : les professionnels de santé déplorent le manque de moyens

En première ligne face à cette épidémie mortelle, les agents de santé déplorent le manque de moyens pour pouvoir lutter efficacement.

Entassée à l’arrière d’une moto, visiblement épuisée et présentant des symptômes, une jeune femme est arrivée à l’hôpital de Rwampara, où des agents de santé débordés sont en première ligne face à l'épidémie mortelle d’Ebola.

Cette ville située dans l’est de la République démocratique du Congo, région en proie à la violence, est l’un des foyers d’une récente recrudescence des cas de cette maladie hautement contagieuse, qui peut provoquer des hémorragies graves et une défaillance des organes.

Depuis que l’épidémie actuelle a été déclarée le 15 mai, plus de 220 décès suspects et 900 cas suspects ont été identifiés, selon les chiffres officiels, dans ce que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié d'urgence internationale.

Les experts soupçonnent que le virus circulait à l'insu des autorités depuis un certain temps et que l'ampleur réelle de la crise sanitaire reste encore à déterminer.

La jeune femme arrivée à l'hôpital de Rwampara, une ville de la province d'Ituri, dans le nord-est du pays, avait passé le trajet coincée entre sa sœur et le conducteur de la moto.

Un agent de santé a immédiatement pris la température de la femme, qui était de 39,7 °C, et a noté les premiers symptômes avant même qu’elle ne descende de la moto : un saignement de nez, symptôme courant d’Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique.

"Elle a accouché il y a un mois et deux semaines après l’accouchement, elle a commencé à tomber malade", a déclaré sa sœur, sans donner son nom.

Les services de l’État sont largement absents depuis des années dans la province d’Ituri, épicentre de l’épidémie actuelle, où des groupes armés sévissent depuis des années et commettent régulièrement des massacres.

Lorsque les premiers signes de la maladie apparaissent, les familles ne savent souvent pas quoi faire, en particulier dans les zones rurales.

"Nous pensions que c’était le paludisme. On lui a alors donné des comprimés et des plantes médicinales, mais son état n’a pas changé", a déclaré sa sœur.

Le conducteur de la moto qui a conduit les deux femmes à l’hôpital portait un masque chirurgical, mais pas de gants ni de vêtements de protection.

Dieudonné Sezabo, un agent de santé de l’hôpital, s’est empressé de l'asperger, lui et son véhicule, de chlore afin d’essayer d’éviter toute contamination.

Le virus Ebola se transmet par contact direct avec des fluides corporels.

À l’origine de l’épidémie actuelle se trouve la souche Bundibugyo, moins courante, pour laquelle il n’existe ni vaccin ni traitement approuvé et dont le taux de mortalité peut atteindre 50 %.

En l'absence d'ambulances, "les gens se débrouillent avec des motos", a déclaré l'agent de santé.

Incapable de marcher seule, la jeune femme a été aidée par sa sœur — qui portait des gants mais avait les bras nus — jusqu'à l'entrée de l'hôpital, où le personnel, vêtu de combinaisons de protection intégrales, l'a conduite vers le service d'isolement.

La réponse sanitaire a mis du temps à se mettre en place en Ituri, qui dépend principalement de l’aéroport international de Bunia, la capitale régionale située à environ 12 kilomètres de Rwampara, pour l’acheminement de l’aide médicale.

Samedi, le gouvernement congolais a annoncé l’interdiction de tous les vols à destination de Bunia, à l’exception de ceux bénéficiant d’une autorisation spéciale.

"Les convaincre de revenir"

En attendant des livraisons de matériel, le personnel de l’hôpital a été contraint de déplacer des patients atteints de maladies courantes afin d’ouvrir un centre d’isolement temporaire.

Deux tentes d’isolement installées par l’ONG Alima dans les premiers jours de l’intervention ont été incendiées par une foule en colère qui réclamait le corps d’un de leurs amis, décédé des suites d’Ebola.

L'émeute a été dispersée lorsque des soldats ont tiré des coups de semonce.

"Notre inquiétude est que plusieurs patients qui étaient en isolement soient retournés dans la communauté après l'incendie du centre d'isolement", a déclaré le docteur Isaac Mukengi, directeur médical de l'hôpital de Rwampara.

"Nous envoyons régulièrement des équipes sur le terrain pour retrouver les patients, les convaincre de revenir au centre de traitement afin qu'ils puissent continuer à recevoir des soins et limiter la propagation de l'épidémie", a-t-il ajouté.

Il s’agit de la 17e épidémie d’Ebola en RDC, et en l’absence de vaccin, les efforts pour contenir la propagation reposent sur le respect des mesures préventives et la détection rapide des cas.