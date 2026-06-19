Canicule proche de 40 °C en France : les touristes adaptent leurs habitudes

À Paris, les visiteurs de la basilique du Sacré-Cœur sont arrivés tôt, munis de bouteilles d’eau, de parasols et de ventilateurs portatifs, tandis que de longues files d’attente se formaient à Montmartre et que de nombreuses personnes s’abritaient sur les marches de la basilique. Plusieurs touristes disent avoir reporté leurs visites à la matinée et privilégier, plus tard dans la journée, des activités en intérieur, alors que le mercure grimpait jusqu’à 36 °C dans la capitale. La chaleur transforme aussi le quotidien au-delà de Paris. À Toulouse, les autorités locales ont installé cette semaine de grandes structures d’ombrage sur la place du Capitole et la rue d’Alsace-Lorraine, dans le cadre d’un plan municipal de gestion des vagues de chaleur, et piétons comme cyclistes se rassemblent sous ces auvents alors que les prévisions annoncent de nouvelles hausses autour de 39 °C ce week-end. Ces mesures traduisent l’inquiétude grandissante face aux épisodes de chaleur extrême dans les zones urbaines, les températures annoncées pour ce week-end illustrant à quel point des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses sont en train de transformer la vie en France et en Europe.