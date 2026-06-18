Zimbabwe : les députés votent pour la prolongation du mandat présidentiel

Zimbabwe
Au Zimbabwe, la chambre basse du parlement a approuvé jeudi, le projet de loi visant à faire passer la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans.
Le texte doit désormais être débattu au niveau de la chambre haute, dominée par la Zimbabwe African National Union-Patrioctic Front, au pouvoir. En cas de validation, l’actuel chef de l'État restera au pouvoir jusqu’en 2030. Alors que son mandat actuel doit s’achever en 2028.
Les anciens combattants sont vent debout contre ce projet de réforme constitutionnelle. La cour constitutionnelle zimbabwéenne a rejeté mercredi recours. Mais ils promettent de poursuivre leur bataille devant d’autres juridictions.
Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir en 2017 après avoir renversé l’ancien président Robert Mugabe dont il était pourtant l’un des lieutenants.
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