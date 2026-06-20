RDC : des agents de la Croix-Rouge enterrent une orpheline de six mois décédée des suites d'Ebola

Des personnes en deuil se sont rassemblées vendredi à Bunia pour enterrer une petite fille de six mois décédée du virus Ebola en début de semaine, le troisième enfant à succomber à cette maladie dans un orphelinat de la République démocratique du Congo.

Ils se tenaient à distance tandis que le petit cercueil était mis en terre au cimetière de Bigo, à Bunia, par des agents de santé de la Croix-Rouge, sous les prières d'un prêtre catholique.

Selon le prêtre, la petite fille vivait à l'orphelinat Saint-Nicolas, géré par les Sœurs de Marie, et il a ajouté qu'elle serait, selon les estimations, le troisième enfant de cet établissement à mourir du virus Ebola depuis le début de l'épidémie.

Le caractère impersonnel des procédures d'inhumation sécurisées et la gravité de l'épidémie étaient évidents, puisque seuls les professionnels de santé portant un équipement de protection étaient autorisés à manipuler le cercueil et à procéder à l'inhumation.

Le minuscule cercueil, déposé dans une tombe préparée à l'avance, rappelait la gravité de l'épidémie, qui continue de se propager en Ituri.

Cette région, qui se trouve au cœur de la flambée épidémique actuelle, a enregistré plus de 90 % des cas.

La gestion de la crise a été compliquée par des affrontements entre les habitants et les professionnels de santé au sujet des enterrements perturbés et de la gestion de l'épidémie, qui a parfois pris une tournure militarisée.

Le virus Bundibugyo, responsable de cette épidémie d'Ebola, ne fait l'objet d'aucun traitement ni vaccin approuvé, et les professionnels de santé ont déclaré ne pas disposer des masques, gants et autres équipements nécessaires pour se protéger.

Avec 894 cas confirmés et plus de 200 décès à ce jour, l'épidémie actuelle est trois fois plus grave que celle qui avait touché l'Ouganda en 2000, ont indiqué les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Elle est toutefois loin d'être aussi meurtrière que l'épidémie de 2014, qui avait fait plus de 11 000 victimes.

En l'absence de vaccins ou de traitements approuvés, la souche de Bundibugyo n'a pas fait l'objet de dépistages au début de l'épidémie, et cette absence de dépistage est l'une des raisons pour lesquelles l'épidémie s'est propagée à une telle échelle.

Le virus du Zaïre, plus courant et contre lequel il existe un vaccin, est à l'origine de la plupart des 16 épidémies de cette maladie survenues au Congo ces dernières années.

Bien que l'épidémie soit concentrée dans l'Ituri, des cas ont été signalés dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ainsi qu'en Ouganda, où 19 cas confirmés ont été recensés et où deux personnes sont décédées.