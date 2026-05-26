RDC : la fermeture des frontières rwandaises en raison d'Ebola paralyse le commerce

À Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo (RDC), les conséquences des mesures prises à la frontière avec le Rwanda se font sentir.

Au Rwanda voisin, les autorités ont annoncé que tous les ressortissants étrangers ayant voyagé en RDC ou transité par le pays au cours des 30 derniers jours se verraient refuser l'entrée.

Les ressortissants rwandais et les résidents étrangers seront autorisés à entrer, à condition de se conformer aux mesures de quarantaine.

« Quand ils ferment toutes les frontières, la famine se propage partout », explique Jeanne Cikuru Sifa, une commerçante transfrontalière. Albert Mweze, un habitant de Bukavu, déclare : « Nous dépendons du Rwanda. Avant, pour obtenir des dollars, nous devions passer au Rwanda. Mais maintenant que les banques sont fermées... Nous ne savons pas quoi faire, alors nous souffrons encore plus à cause de cette maladie. »

Les pays voisins de la République démocratique du Congo sont gravement menacés par le virus Ebola et doivent agir sans délai pour lutter contre ce virus mortel, a déclaré lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

« Les pays limitrophes de la RDC sont particulièrement exposés et doivent prendre des mesures immédiates », a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ajoutant qu'il se rendrait mardi en RDC, ce vaste pays d'Afrique centrale qui se trouve au cœur de l'épidémie actuelle.

« L'épidémie se propage rapidement », a déclaré Tedros lors d'une réunion ministérielle virtuelle consacrée à cette fièvre hémorragique virale, qui se transmet par contact direct avec des fluides corporels. Elle peut entraîner des hémorragies graves et une défaillance organique.

Il a déclaré que la flambée actuelle était « particulièrement difficile à gérer ».

« Tout d'abord, le retard pris dans la détection de l'épidémie fait que nous devons désormais courir après une épidémie qui se propage très rapidement. Nous intensifions d'urgence nos opérations, mais pour l'instant, l'épidémie nous devance », a-t-il déclaré par vidéoconférence depuis Genève.

D'autre part, les provinces orientales de la RDC, où l'épidémie a été détectée pour la première fois à la mi-mai, « sont très instables, les combats s'étant intensifiés ces derniers mois, et la population locale nourrit une grande méfiance à l'égard des autorités extérieures ».

Troisièmement, a-t-il souligné, il n'existait « aucun vaccin ni traitement approuvé » contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, à l'origine de l'épidémie actuelle.

Depuis la mi-mai, l'OMS a recensé 10 décès confirmés dus au virus Ebola et 220 décès suspects en RDC, ainsi que 900 cas suspects supplémentaires depuis que Kinshasa a déclaré l'épidémie le 15 mai.

L'agence des Nations Unies a déclaré que l'ampleur réelle de la propagation du virus — dont les experts soupçonnent qu'il circulait dans l'ombre depuis un certain temps — était probablement bien plus importante.

Un décès a été confirmé en Ouganda, pays voisin, et six autres cas d'infection ont été confirmés, après que le ministère de la Santé a annoncé lundi deux nouveaux cas.

Dix autres pays africains sont « menacés » par l'infection, a averti samedi l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC.

Il s'agit de l'Angola, du Burundi, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et de la Zambie.

Instaurer la confiance

Jean Kaseya, directeur du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), a déclaré que « la forte mobilité et l'insécurité » avaient contribué à la propagation régionale de l'épidémie, que l'OMS a qualifiée d'urgence sanitaire internationale.

L'insécurité constitue un obstacle majeur dans l'est de la RDC, une région en proie depuis trois décennies à des conflits impliquant une multitude de groupes armés.

Les services publics sont pratiquement inexistants depuis des décennies dans les zones rurales de la province d'Ituri.

La province du Sud-Kivu est contrôlée par le groupe armé M23, qui n'a jamais eu à gérer une épidémie telle que celle d'Ebola.

Tedros a déclaré qu'il était essentiel de remédier au manque de confiance au sein des communautés touchées par le virus Ebola.

Deux hôpitaux de l'Ituri ont été attaqués par des habitants méfiants au cours des cinq derniers jours : l'un à Mongbwala, où l'épidémie a été détectée pour la première fois, et l'autre à Rwampara, où les tentes servant à isoler les patients atteints d'Ebola ont été incendiées.

Les violences à Rwampara ont éclaté après que la famille d'un défunt s'est vu refuser le droit d'emporter son corps pour l'enterrer, en raison des risques de contamination.

« Les proches se jettent sur les corps, les touchent… tout en organisant des rites funéraires qui rassemblent une foule de gens », a déclaré à l’AFP la semaine dernière Jean Marie Ezadri, un responsable de la société civile en Ituri.

Tedros a déclaré que l'OMS injectait des fonds, du matériel médical et du personnel en RDC pour soutenir les autorités et accélérer les essais cliniques sur des traitements potentiels.

« La situation va empirer avant de s'améliorer », a-t-il déclaré. « Mais nous connaissons ce virus et nous savons comment l'arrêter. »