La Biennale de Diriyah 2026 célèbre les migrations et les savoirs ancestraux

Le désert de Diriyah s’est transformé en un théâtre à ciel ouvert pour l’art contemporain : la Biennale 2026 a débuté par une procession spectaculaire à travers la vallée de Wadi Hanifah, offrant un dialogue inédit entre nature, patrimoine et création artistique.

Parmi les quatre co-commissaires, la sud-africaine Kabelo Malatsie raconte la délicatesse du choix artistique : « Le défi a vraiment été de devoir sélectionner seulement certains artistes parmi autant de gens talentueux. »

L’artiste et architecte nigérian-britannique Yussef Agbo-Ola présente AGBA: 8 Stone Cave, une sculpture sacrée mêlant concepts yorubas et motifs traditionnels saoudiens. Pour Agbo-Ola, « nos ancêtres ne sont pas seulement des êtres humains. Une rivière peut être un ancêtre, tout comme une montagne ou une plante. Nous sommes entourés de tous ces ancêtres avec lesquels nous pouvons communiquer. »

La sud-africaine Dineo Seshee Bopape invite les visiteurs à une expérience immersive où vent, migration et mémoire se croisent. Ses motifs ondulés au sol, inspirés du rituel ancestral du balai pour faire tomber la pluie, symbolisent la communion avec la terre et les ancêtres.

L’Éthiopien Elias Sime, lui, transforme les déchets électroniques en compositions géométriques vibrantes dans sa série Lines in Nature, explorant le fragile équilibre entre progrès technologique et impact environnemental. « Mes œuvres explorent notre rapport à la technologie d’aujourd’hui, tant individuel que collectif. Je cherche à illustrer la frontière qui sépare le monde de la technologie de celui des êtres humains », explique Sime.

La Biennale se poursuivra jusqu’au 2 mai à JAX, à proximité du site UNESCO d’At-Turaif. Déjà, la prochaine édition, prévue pour 2028, confirme l’essor de la scène artistique contemporaine dans le Golfe et son rayonnement international.