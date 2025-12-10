Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Effondrement d'un immeuble à Fès : 19 morts et 16 blessés, le Maroc ouvre une enquête

Les bâtiments abritaient huit familles. Dix-neuf personnes sont mortes et seize autres ont été hospitalisées. Le quartier a été évacué et les secours fouillent encore les décombres, sans que l’on sache combien de personnes manquent à l’appel. Fès reste connue pour sa vieille ville et son rôle dans les grands événements sportifs à venir. Mais de nombreux quartiers vivent avec des infrastructures vieillissantes. En mai déjà, un autre immeuble s’était effondré et avait fait dix morts. Le manque d’entretien et le non-respect des règles de construction sont souvent mis en cause, dans un contexte où la population réclame de meilleurs services publics.

Plus d'actualités sur
Maroc Opération de secours

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.