Effondrement d'un immeuble à Fès : 19 morts et 16 blessés, le Maroc ouvre une enquête

Les bâtiments abritaient huit familles. Dix-neuf personnes sont mortes et seize autres ont été hospitalisées. Le quartier a été évacué et les secours fouillent encore les décombres, sans que l’on sache combien de personnes manquent à l’appel. Fès reste connue pour sa vieille ville et son rôle dans les grands événements sportifs à venir. Mais de nombreux quartiers vivent avec des infrastructures vieillissantes. En mai déjà, un autre immeuble s’était effondré et avait fait dix morts. Le manque d’entretien et le non-respect des règles de construction sont souvent mis en cause, dans un contexte où la population réclame de meilleurs services publics.