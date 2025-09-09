Football : la Tunisie qualifiée pour la Coupe du Monde 2026

En football, la Tunisie s'est qualifié lundi soir pour la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire poussive sur la Guinée-Équatoriale qui jouait à domicile.

Score final, 1 - 0 au bout de la rencontre qui a eu lieu au stade de Malabo. Un but de Mohamed Ali Ben Romdhane à la quatrième minute du temps additionnel.

La Tunisie avait besoin d'une victoire pour s'assurer une place pour la compétition prévue dans un an en Amérique du Nord à deux journées de la fin. Les Aigles de Carthage sont en tête du Groupe H avec 22 points en huit matches, soit 10 points d'avance sur la Namibie, deuxième.

La Tunisie n'a pas encore encaissé de but en qualifications.

C'est la septième fois que la Tunisie se qualifie pour la Coupe du monde, et la troisième consécutivement. Elle a été éliminée en phase de groupes en 2018 et 2022.

Dans un autre match du groupe H, le Malawi a remonté un retard de deux buts pour faire match nul 2-2 avec le Liberia grâce à des buts de Gabadinho Mhango et Chawanangwa Kaonga aux 72e et 80e minutes.

Dans le groupe G, l'Algérie a fait match nul 0-0 contre la Guinée et reste en tête du groupe avec 19 points, soit quatre de plus que l'Ouganda. L'Ouganda a maintenu la pression en battant la Somalie 2-0 pour revenir à 16 points du Mozambique.

Le Mozambique a battu le Botswana 2-0.

Madagascar a remporté une victoire convaincante 3-1 contre le Tchad et compte désormais 16 points, soit la deuxième place du Groupe I derrière le Ghana. Le Ghana a renforcé ses espoirs de qualification en tant que vainqueur du groupe en battant le Mali 1-0 à Accra.

Le Maroc, déjà qualifié, a enchaîné sept victoires en sept matches en s'imposant 2-0 face à la Zambie. Guinée-Bissau