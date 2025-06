Football : ce qu'il faut savoir sur la Coupe du Monde 2026

La Coupe du monde débute dans un an et sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La 23e édition du tournoi le plus prestigieux du football, qui existe depuis 1930, sera la plus importante à ce jour, avec 48 équipes participantes. Voici ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde 2026.

Le tournoi se déroulera en juin et juillet. Le coup d'envoi sera donné le 11 juin au stade Azteca de Mexico, et la finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium, qui sera appelé New York New Jersey Stadium pendant le tournoi de la FIFA.

Qui participera à la Coupe du monde 2026 ?

Jusqu'à présent, plus d'une douzaine de pays ont réservé leur place pour le tournoi à 48 équipes, dont les co-organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique, ainsi que le champion en titre, l'Argentine.

Le Japon, l'Iran, la Jordanie, l'Ouzbékistan, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et l'Équateur sont également qualifiés.

Seize équipes se qualifieront pour l'Europe, soit plus que toute autre région. L'Afrique comptera neuf équipes et l'Asie huit, les deux se qualifiant également pour les séries éliminatoires.

L'Amérique du Sud comptera six équipes directement qualifiées et une place en phase éliminatoire. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes auront également six équipes directement qualifiées et deux places pour les éliminatoires.

L'Océanie n'aura qu'une qualification directe et une place en phase finale.

Quelles villes accueilleront la Coupe du monde 2026 ?

Les États-Unis accueilleront des matches à Arlington (Texas), Atlanta, East Rutherford (New Jersey), Foxborough (Massachusetts), Houston, Inglewood (Californie), Kansas City (Missouri), Miami Gardens (Floride), Philadelphie, Seattle et San Jose (Californie).

Deux villes canadiennes accueilleront des matchs de la Coupe du monde : Toronto et Vancouver, en Colombie-Britannique. Au Mexique, les matches se dérouleront à Guadalajara, Monterrey et Mexico.

Quel est le format de la Coupe du monde 2026 ?

Le tournoi suivra le même format que les dernières années, mais avec un plus grand nombre de participants.

Il y aura 12 groupes de quatre équipes. Les équipes de chaque groupe s'affrontent et les deux premiers se qualifient pour une phase à élimination directe. Les huit meilleurs troisièmes seront également qualifiés.

Les matches à élimination directe se dérouleront des 32èmes de finale à la finale.

Qui a remporté la dernière Coupe du monde ?

La dernière Coupe du monde a eu lieu en 2022 au Qatar, où l'Argentine a battu la France en finale lors d'une séance de tirs au but.

Quel est le pays qui a remporté le plus de titres en Coupe du monde ?

Le Brésil détient ce record, ayant remporté le tournoi à cinq reprises : 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. L'Allemagne et l'Italie ont remporté quatre titres chacune. L'Argentine en a trois.