République démocratique du Congo : une épidémie mortelle d’Ebola sévit dans l’est 

Une nouvelle épidémie du virus mortel Ebola a été déclarée dans l’est de la République démocratique du Congo. Quelque 246 cas suspects et 65 décès, ont été signalés, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Cette nouvelle épidémie dans ce vaste pays d'Afrique centrale de plus de 100 millions d'habitants touche la province de l'Ituri, au nord-est, qui borde l'Ouganda et le Soudan du Sud, a précisé le CDC Afrique.

L'exploitation minière dans cette province riche en or génère quotidiennement d'importants mouvements de population.

Depuis des années, l'Ituri est en proie à des affrontements récurrents menés par des milices locales, rendant difficile l'accès à certaines parties de la province pour les services de santé.

Dans la capitale, Kinshasa, les résultats de 13 des 20 échantillons testés, indiquent que "quatre décès ont été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire".

La dernière épidémie dans le pays remonte à août 2025 dans la région centrale. Elle a fait au moins 34 morts, avant d'être déclarée éradiquée en décembre.

Près de 2 300 personnes sont mortes lors de l'épidémie la plus meurtrière en RDC entre 2018 et 2020.

Identifié pour la première fois en 1976, Ebola est une maladie virale mortelle qui se transmet par contact direct avec des fluides corporels. Elle peut provoquer des hémorragies graves et une défaillance des organes.

"Nous venons de creuser des tombes"

Cette fièvre hémorragique hautement contagieuse a tué environ 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années, malgré les progrès réalisés en matière de vaccins et de traitements.

Les cas signalés ces dernières semaines concernaient les zones sanitaires de Mongbwalu et de Rwampara, qui comptent chacune environ 150 000 habitants.

"En raison de l'insécurité, les gens s'entassent dans la ville, et comme il y a tant de monde, une épidémie comme celle-ci pourrait avoir des conséquences très graves", a déclaré par téléphone Anne-Marie Dive, une habitante de Bunia, la principale ville de l'Ituri.

La région de Mongbwalu se trouve à environ 90 kilomètres de Bunia, tandis que Rwampara est adjacente à la zone urbaine de Bunia.

Des cas suspects ont été détectés à Bunia, qui compte environ 300 000 habitants, a indiqué le CDC Afrique.

Les premiers résultats "suggèrent une souche d’u virus Ebola non zaïrois", mais une analyse plus approfondie est en cours.

Le virus Ebola Zaïre — la souche la plus mortelle avec un taux de létalité de 80 à 90 % — est la seule variante pour laquelle il existe actuellement un vaccin approuvé.

Des équipes de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de l'ONG Médecins sans frontières ont été dépêchées sur place et s'efforcent d'évaluer les risques.

Des enterrements ont déjà eu lieu et l'inquiétude grandit parmi la population locale.

"Depuis quelques semaines, la commune de Mongbwalu enregistre une cascade de décès, avec au moins cinq à six personnes qui meurrent chaque jour dans les rues", a déclaré à l'AFP par téléphone Gloire Mumbesa, qui vit dans la région.

"Nous venons de creuser des tombes pour enterrer trois personnes, mais nous ne savons pas vraiment de quoi elles sont mortes. Nous commençons à avoir peur de tout cas de maladie", a déclaré Salama Bamunoba, membre de la société civile à Rwampara.

Une source sanitaire de la région de Mongbwalu, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué qu’un nombre "exponentiel" de décès avait été observé depuis la mi-avril.

Les patients sont actuellement placés en isolement dans les centres de santé, mais le personnel manque d’équipements, notamment de matériel de protection, a précisé cette source.

Dans un pays quatre fois plus grand que la France, l'acheminement des médicaments est souvent un défi, les infrastructures de transport étant limitées et souvent en mauvais état.

L'épidémie actuelle d'Ebola est la 17e en RDC depuis que le virus a été détecté pour la première fois dans le pays.

La Guinée, l'Ouganda et la Sierra Leone ont également connu des épidémies d'Ebola ces dernières années.