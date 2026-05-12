Mondial 2026 : l’ICE ne sera finalement pas présente dans les stades

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les autorités américaines tentent de rassurer les supporters étrangers sur les dispositifs de sécurité prévus pendant le tournoi.

Ces dernières semaines, des inquiétudes avaient émergé après des déclarations de l’administration Trump et de l’ICE, l’agence américaine chargée de l’immigration et des douanes. Son directeur, Todd Lyons, avait affirmé que l’ICE participerait au dispositif global de sécurité du Mondial.

Selon lui, l’agence devait contribuer à garantir la sécurité des joueurs, des visiteurs et des infrastructures pendant la compétition.

Mais Rodney Barreto, co-président du comité d’organisation de Miami pour la Coupe du monde 2026, a apporté une précision importante : l’ICE ne sera pas présente à l’intérieur des stades durant les matchs.

Il a assuré que le tournoi ne se transformerait pas en opération de contrôle migratoire et que l’objectif restait d’offrir une expérience sereine aux supporters venus du monde entier.

Rodney Barreto a également indiqué avoir échangé directement avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, qui lui a garanti une accélération des procédures de traitement des passeports et des visas afin d’éviter de longues attentes pour les visiteurs étrangers.

La Coupe du monde 2026 sera la plus grande de l’histoire avec 48 équipes participantes et des millions de supporters attendus à travers l’Amérique du Nord.