Bill Cosby condamné à verser 59 millions de dollars pour l'agression sexuelle de 1972

Un jury de Santa Monica, en Californie, a reconnu lundi Bill Cosby, 88 ans, responsable de violences sexuelles sur Donna Motsinger en 1972 et l’a condamné à lui verser un total de 59 millions de dollars, dont 17,5 millions pour le préjudice passé, 1,75 million pour le préjudice futur et 40 millions supplémentaires en dommages et intérêts punitifs.

Motsinger, alors serveuse à Sausalito près de San Francisco, a raconté que Cosby l’avait invitée à un spectacle dans un théâtre de San Carlos, lui offrant du vin et deux comprimés qu’elle pensait être de l’aspirine. Elle affirme avoir perdu connaissance sous l’effet de ces substances, avant de se réveiller nue chez elle, consciente d’avoir été droguée et violée.

La défense de Cosby a dénoncé un verdict fondé sur des suppositions, soulignant que la plaignante ne pouvait préciser les faits. L’acteur, autrefois surnommé « le papa de l’Amérique » pour son rôle dans Le Cosby Show, avait été condamné en Pennsylvanie en 2018 pour des faits similaires, puis libéré en 2021 après l’annulation de sa condamnation par la Cour suprême de l’État pour vice de procédure.

Cette décision alourdit un dossier déjà marqué par de multiples accusations de viol et d’agressions sexuelles portées par plus de soixante femmes contre Cosby, toutes démenties par l’ancien comédien. En 2022, un jury de Santa Monica l’avait déjà condamné à 500 000 dollars pour une agression sexuelle survenue en 1975 à la Playboy Mansion.

La défense a annoncé son intention de faire appel du verdict, promettant de prolonger les procédures dans cette affaire qui ravive le débat sur les violences sexuelles dans le monde du spectacle et la responsabilité des célébrités.