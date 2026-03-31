Soudan : MSF dénonce l'usage des violences sexuelles par les FSR au Darfour

Les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire soudanaise, et les milices alliées utilisent la violence sexuelle comme « arme de guerre » au Darfour pour contrôler la population civile, a déclaré mardi l'organisation humanitaire Médecins sans frontières.

L'armée soudanaise et les RSF sont engagées dans un conflit brutal depuis avril 2023, qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé environ 11 millions de personnes et été marqué par des violences sexuelles généralisées.

Entre janvier 2024 et novembre 2025, au moins 3 396 survivants de violences sexuelles – dont 97 % de femmes et de filles – ont sollicité des soins dans des structures soutenues par MSF au Darfour du Nord et du Sud.

Ce chiffre ne représente « qu'une fraction de l'ampleur réelle » des atrocités, a averti MSF dans son rapport, qui a recueilli de nombreux témoignages s'appuyant sur des données médicales révélant la « nature délibérée des violences sexuelles au Darfour ».

Les survivants ont « fréquemment et clairement » identifié les responsables comme étant des combattants des RSF, indique le rapport.

« La violence sexuelle est utilisée comme une arme de guerre et un moyen systématique de contrôler les civils, en violation du droit international humanitaire », a déclaré l’ONG.

Les témoignages de 150 victimes lors de l’attaque menée par les RSF en avril contre le camp de Zamzam – qui abritait près de 500 000 personnes – indiquent qu’ils ont pris pour cible des groupes ethniques, en particulier la communauté non arabe des Zaghawa.

Une femme de 28 ans a déclaré : « Ils étaient quatre et chacun m’a violée, tandis que certains me tenaient les bras et d’autres les jambes ».

D’autres survivantes se trouvaient à El-Fasher – le dernier bastion de l’armée dans la vaste région occidentale tombée en octobre 2025 et où une mission d’enquête de l’ONU a fait état d’« actes de génocide ».

De nombreuses femmes ont raconté avoir été agressées loin des lignes de front alors qu’elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes : sur les routes, dans les fermes, sur les marchés et dans les camps de déplacés.

« Il n’y a aucun moyen d’empêcher les viols. La seule solution est d’essayer de rester chez soi et de ne pas trop sortir », a déclaré une femme de 40 ans à Jebel Marra.

MSF a identifié 732 survivantes de violences sexuelles dans les camps de déplacés entre décembre 2025 et janvier de cette année, certaines ayant été agressées pendant leur fuite ou à l’intérieur même des camps.

« Cette guerre se livre sur le dos et le corps des femmes et des filles », a déclaré Ruth Kauffman, responsable des urgences sanitaires chez MSF, qualifiant ces agressions de « caractéristique déterminante » d’un conflit qui entrera dans sa quatrième année en avril.