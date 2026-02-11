Afrique du Sud : Johannesburg dans l'enfer des coupures d'eau

Des habitants de Johannesburg en Afrique du Sud sont descendus dans la rue pour protester contre les coupures d’eau récurrentes. Leurs robinets sont à sec depuis trois semaines. Le phénomène touche plusieurs zones de la ville.

Ces sud-africains ont appelé les autorités à prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement immédiat de l'approvisionnement en eau.

'' La situation actuelle est que nos robinets sont à sec depuis deux semaines. Pour certaines personnes, depuis décembre. Pour d'autres, depuis janvier. L'approvisionnement est intermittent, et dans l'ensemble, les banlieues de Westdene, Melville et Sophiatown n'ont pas eu d'eau, et nous en avons assez, l'eau est un droit humain fondamental. Et nous voulons être entendus.'', raconte Samantha Maree, habitante de Johannesburg.

Accusés d’inertie, le maire de Johannesburg déclare que la ville travaille pour améliorer la situation.

''Nous travaillons avec nos communautés pour garantir l'approvisionnement en eau de nos concitoyens, et nous avons la chance de ne pas être au jour zéro, car tout ce que nous faisons vise à garantir l'approvisionnement en eau. Certaines zones auront des difficultés, mais nous essayons de faire avancer les choses et d'équilibrer la distribution de l'eau.'', déclare Dada Morero, Maire de Johannesburg.

Ces coupures d’eau interviennent alors que l’Afrique du Sud est plongée depuis un an dans l’enfer des délestages d’électricité records.