Paludisme : Novartis met au point un traitement expérimental

Le laboratoire pharmaceutique Novartis affirme avoir mis au point la première nouvelle classe de médicaments contre le paludisme depuis environ 25 ans.

Il s'agit du robot à grande vitesse qui a testé des millions de composés avant de mettre au point ce que Novartis appelle son traitement de nouvelle génération, GanLum.

Une étude menée dans 12 pays africains a montré que ce médicament est non seulement efficace contre le parasite transmis par les moustiques qui cause le paludisme, mais qu'il semble également en empêcher la propagation.

Les deux études ont été présentées mercredi lors de la conférence de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene à Toronto.

Le paludisme est causé par un parasite qui se transmet par les piqûres de moustiques. Les personnes infectées peuvent souffrir de fièvre, de frissons et de symptômes grippaux.

Si elle n'est pas traitée, les personnes infectées peuvent développer des complications graves et mourir. Elle touche principalement les régions pauvres du monde au climat tropical et subtropical.

Le nombre de décès le plus élevé de ces dernières années a été enregistré chez les enfants d'Afrique subsaharienne.

La lutte médicale contre le paludisme a connu des hauts et des bas, car de nouveaux médicaments apparaissent, mais le parasite développe progressivement une capacité à y résister.

Jusqu'en 2008, la classe de médicaments appelés artémisinines a donné de bons résultats et contribué à réduire considérablement les taux de mortalité liés au paludisme dans le monde entier.

Les composés à base d'artémisinine restent le traitement de première intention dans la plupart des cas.

Mais des signes de résistance partielle sont apparus dès 2008 et ont été de plus en plus signalés dans plusieurs pays, notamment au Kenya, au Rwanda et en Ouganda.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce parasite transmis par les moustiques tue près de 600 000 personnes chaque année, principalement en Afrique subsaharienne, et la plupart des victimes sont des enfants.

Dans une étude portant sur environ 1 700 adultes et enfants dans 12 pays africains, GanLum a affiché un taux de guérison supérieur à 97 %, soit légèrement supérieur à celui d'un traitement courant à base d'artémisinine.

Il s'est également révélé très efficace contre les parasites mutants du paludisme présentant une résistance partielle aux médicaments, ainsi que contre les versions matures du parasite impliquées dans la propagation de la maladie, selon le Dr Sujata Vaidyanathan, responsable du développement mondial en matière de santé chez Novartis.

Lors d'une présentation à la conférence sur les maladies tropicales de Toronto, elle déclare : « GanLum est en fait issu des travaux de recherche révolutionnaires menés par nos scientifiques à San Diego, en Californie. Ils ont utilisé une technologie appelée criblage à haut débit qui consiste essentiellement à tester de manière automatisée des millions de composés contre différents parasites afin de s'assurer qu'il s'agit d'un médicament à action rapide et optimisé pour lutter contre la résistance. »

« Cela pourrait donc permettre non seulement de traiter la maladie, mais aussi de lutter contre les parasites résistants et de bloquer la transmission de la maladie », explique Vaidyanathan.

Selon Novartis, cela s'explique par le fait que le médicament est efficace plus longtemps, pendant la phase sexuelle du développement du moustique.

Les inquiétudes croissantes concernant notamment la résistance des moustiques aux médicaments ont conduit les scientifiques à s'intéresser à des composés totalement différents.

Une limitation : GanLum a été administré sous forme de sachet contenant de minuscules granules poudreux, une fois par jour pendant trois jours.

Mais il est difficile d'amener les gens à prendre des médicaments contre le paludisme pendant plusieurs jours : certains arrêtent après une ou deux doses, lorsqu'ils se sentent mieux.

Selon les experts, un tiers ou plus des patients atteints de paludisme ne suivent pas jusqu'au bout le traitement standard actuel de trois jours, ce qui peut favoriser la résistance aux médicaments et aggraver des cas qui pourraient être guéris.

Dans le but de proposer un traitement unique, une autre équipe de chercheurs a déclaré qu'une expérience menée au Gabon, en Afrique occidentale, avait démontré qu'une seule dose de quatre médicaments antipaludiques largement disponibles s'avérait être un remède efficace.

David Sullivan, professeur en maladies infectieuses à l'université Johns Hopkins dans le Maryland, déclare : « C'est l'un des premiers cas où, après une seule consultation et quelques minutes de traitement, on peut obtenir ce qu'on appelle un « traitement à dose unique » contre le paludisme, ce qui est tout à fait remarquable. »

Le professeur Abdoulaye Djimdé est professeur de parasitologie et de mycologie à l'Université des sciences, techniques et technologies de Bamako (USTTB) et a participé à l'essai clinique du GanLum.

Il reconnaît que l'objectif ultime serait de mettre au point une nouvelle classe de médicaments pouvant également être administrés en une seule dose, mais il affirme que les taux de paludisme en Afrique rendent nécessaire la mise au point immédiate de nouveaux médicaments.

« Ce traitement à dose unique sera la solution miracle, mais il faudra encore du temps avant d'y parvenir et, comme une résistance se développe, il est nécessaire de disposer de médicaments sans artémisinine. Alors que nous travaillons à la mise au point du traitement à dose unique, nous sommes très heureux de disposer de celui-ci », déclare Djimdé.

En comparant les deux études, Sullivan affirme que le médicament à quatre composés utilisé dans l'étude gabonaise présente des inconvénients.

« C'est moins enthousiasmant, car l'une des combinaisons présente une résistance aux deux médicaments, mais elle peut encore fonctionner dans de nombreux endroits en Afrique où elle est nécessaire pour sauver des vies. Cependant, elle est moins enthousiasmante, car elle pourrait ne pas durer aussi longtemps que cette nouvelle classe de médicaments qui agit à tous les stades et dure longtemps », explique-t-il.

Les responsables de Novartis ont déclaré qu'ils s'efforçaient d'obtenir les autorisations réglementaires nécessaires.

George Jagoe, de Medicines for Malaria Venture, qui a collaboré avec Novartis, a déclaré qu'il espérait voir GanLum commencer à être distribué aux patients d'ici environ 18 mois.