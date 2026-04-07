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Guerre au Moyen-Orient : les entreprises chinoises se relocalisent en Afrique

The sun sets behind the 'duisport logport' logistics center at the river Rhine in Duisburg, Germany, Friday, Oct. 28, 2022   -  
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AP Photo
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Chine

Les entreprises logistiques chinoises réduisent progressivement leurs activités au Moyen-Orient et réorientent leurs opérations vers l’Afrique, l’Asie du Sud-Est et les Amériques, en raison de l’intensification de la guerre dans la région.

Cette instabilité géopolitique entraîne une forte hausse des tarifs de fret. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises accélèrent la relocalisation de leurs filiales vers des zones jugées plus stables. Elles doivent également faire face à la perturbation majeure liée à la fermeture du détroit d'Ormuz, qui provoque une flambée des coûts du transport maritime.

Face à cette hausse persistante, de nombreuses entreprises commerciales européennes et américaines, ainsi que des acteurs du commerce électronique transfrontalier, adoptent des stratégies d’anticipation, notamment en achetant en gros et en constituant des stocks.

La fermeture du détroit d’Ormuz perturbe fortement les échanges commerciaux entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Le contournement de cette route maritime stratégique entraîne des trajets plus longs, des coûts supplémentaires et une congestion accrue dans les ports internationaux.

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