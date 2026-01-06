Côte d’Ivoire : le procès de l’attaque de Kafolo reprend à Abidjan

Le procès des attaques jihadistes contre un poste de contrôle à Kafolo, en juin 2020, a repris ce lundi à Abidjan.

Quarante-cinq prévenus comparaissent devant la Chambre anti-terroriste, dans un dossier marqué par de lourdes pertes humaines et de nombreuses zones d’ombre sur les complicités.

Quatorze membres des forces de sécurité avaient été tués lors de cette attaque, qui a révélé l’ampleur de la menace jihadiste dans le nord du pays. Parmi les accusés, un commerçant de Bouna et son épouse sont poursuivis pour avoir aidé leur fils, présenté comme l’un des auteurs présumés et toujours en fuite. Le prévenu nie toute implication directe et affirme n’avoir découvert la radicalisation de son fils que tardivement.

Les juges cherchent à déterminer le degré exact de complicité des différents accusés et leurs liens éventuels avec des groupes armés sahéliens, comme la katiba Macina.

L’audience a été suspendue et reprendra le 19 janvier.