Nigeria : l’armée rend hommage à ses morts dans une attaque djihadiste

Les autorités militaires nigérianes ont procédé, mercredi, à l’inhumation du brigadier-général Oseni Braimah ainsi que de plusieurs soldats tués lors d’une attaque jihadiste dans l’État de Borno, dans le nord-est du pays.

La cérémonie, organisée au cimetière militaire de Maiduguri, s’est déroulée en présence du gouverneur de l’État de Borno et du ministre de la Défense.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre nigérian de la Défense, le général Christopher Gwabin Musa, a salué la mémoire des militaires disparus et appelé à poursuivre sans relâche les opérations contre les groupes armés. « La meilleure façon d’honorer le brigadier-général Oseni Braimah et ces héros tombés au combat, c’est d’achever la mission pour laquelle ils ont donné leur vie », a-t-il déclaré, exhortant les commandants à « redoubler d’efforts » pour retrouver et neutraliser les jihadistes.

Les soldats ont été tués le 9 avril lors d’attaques coordonnées menées par des combattants présumés de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest contre des positions militaires dans la zone de Benisheikh, le long de l’axe Maiduguri–Damaturu.

Parallèlement, l’armée nigériane est au centre d’une vive polémique après des frappes aériennes menées sur le marché de Jilli. Alors que certaines sources évoquent un bilan dépassant la centaine de morts, les autorités militaires contestent toute bavure et affirment avoir visé des positions liées aux groupes jihadistes.

Le général Christopher Musa a fermement défendu l’opération, affirmant que « l’attaque militaire contre le marché de Jilli, visait les terroristes et leurs soutiens ». Selon lui, la zone était interdite depuis longtemps et toute présence sur place relevait d’une complicité avec les groupes armés.

« Il n’y avait aucune personne innocente là-bas. Quiconque soutient les terroristes ou les bandits est lui-même un bandit et un terroriste, et nous irons vous traquer. Nous n’avons aucune excuse à présenter », a-t-il insisté.

Dans le nord-est du Nigeria, les opérations contre les groupes jihadistes s’inscrivent dans le cadre d’une coopération sécuritaire internationale, notamment avec les États-Unis, au titre de la lutte antiterroriste.

Face à la multiplication des opérations militaires et aux conséquences sur les populations locales, les Nations unies et plusieurs organisations non gouvernementales appellent régulièrement à une meilleure protection des civils ainsi qu’à une clarification indépendante des frappes menées dans la région.