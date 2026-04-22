Nigeria : remaniement surprise aux Finances à un an des élections

À Lagos, le pouvoir nigérian a procédé mardi à un changement inattendu à la tête du ministère des Finances.

Le président Bola Tinubu a démis de ses fonctions Wale Edun, 70 ans, pour le remplacer par Taiwo Oyedele, 50 ans, jusque-là ministre d’État et figure clé de la réforme fiscale engagée cette année.

Aucune explication officielle n’a été fournie quant à cette décision. Un communiqué du secrétariat du gouvernement s’est contenté d’indiquer que la transition devait être finalisée d’ici à jeudi soir. Ce limogeage intervient alors que l’exécutif cherche à consolider l’adhésion autour de son programme de transformation économique à l’approche des élections générales prévues l’an prochain.

Proche du chef de l’État, Wale Edun avait déjà collaboré avec lui lorsque celui-ci dirigeait l’État de Lagos entre 1999 et 2004. Il a notamment piloté plusieurs réformes structurantes, dont la centralisation des recettes pétrolières sur le compte de la fédération, une mesure destinée à réduire les pertes et à renforcer la transparence des finances publiques.

Cette initiative a limité la capacité de la Nigerian National Petroleum Company Limited à effectuer des prélèvements directs sur les revenus du pétrole. La compagnie publique, souvent comparée à Saudi Aramco, est régulièrement critiquée pour son manque de transparence et soupçonnée de pratiques corruptives. Un audit judiciaire était d’ailleurs en cours, selon les déclarations de l’ancien ministre.

Des rumeurs sur un possible départ de M. Edun circulaient depuis plusieurs mois, alimentées notamment par des informations évoquant des problèmes de santé, que l’entourage présidentiel avait alors minimisées.

Son successeur, Taiwo Oyedele, ancien spécialiste fiscal chez Price water house Coopers, apparaît comme l’un des architectes des réformes fiscales récentes. Sa nomination pourrait signaler une volonté d’accélérer la transformation du système économique nigérian, dans un contexte marqué par les défis liés à l’inflation et aux taux d’intérêt élevés, dont les effets préoccupent de nombreux responsables politiques.