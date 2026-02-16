L'Union africaine reconnait la colonisation comme '' crime contre l'humanité''

Les dirigeants de l’Union Africaine ont reconnu dimanche la colonisation comme ‘’ crime contre l’humanité’’. C’était à la clôture du 39e sommet des chefs d’Etat de l’organisation à Addis Abeba en Ethiopie.

« La conférence reconnaît la colonisation comme un crime contre l'humanité. C'est très important.'', a souligné le djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.

Cette résolution est l’aboutissement des initiatives menées sur le continent dans ce sens. Au nombre desquelles, la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique, organisée à Alger les 30 novembre et 1er décembre 2025.

Le président ghanéen a annoncé dans la foulée, que son pays déposerait une résolution en mars prochain à l’Assemblée générale des Nations unies afin d’obtenir la désignation de la traite des esclaves africains comme ‘’ le plus grave crime contre l’humanité’’.