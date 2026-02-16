L'UA adopte la déclaration sur les crimes coloniaux [Africanews Today]

L’Union africaine a adopté une résolution qui qualifie l'esclavage, la déportation et le colonialisme de crimes contre l'humanité et de génocide contre les peuples concernés. C’était lors de la dernière journée du 39è Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui s'est tenu à Addis-Abeba les 14 et 15 février.

La Zambie cherche à endiguer la propagation de la fièvre aphteuse qui sévit chez le voisin sud-africain. Pour prévenir toute contamination, les autorités de Lusaka ont pris une mesure radicale : l’interdiction de toute importation et de tout transit de bétail en provenance d’Afrique du Sud. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a d’ailleurs qualifié l’épidémie de catastrophe nationale.

Les musulmans du monde débutent le ramadan. Période sacrée de pénitence qui rime parfois avec la hausse des prix de denrées alimentaires sur les marchés. En Egypte, les populations dénoncent l’inflation, alors que le pays traverse une situation économique difficile.

Au Nigéria, l’Intelligence artificielle s’est incrustée dans la vie de couple. À la recherche de l’amour, de plus en plus de personnes se tournent vers l’IA et des services matrimoniaux d’un nouveau genre se mettent en place. Tout un business dans le pays le plus peuplé d’Afrique où trouver l’âme sœur relève parfois du parcours du combattant.

AGENDA

Les 16 et 17 février, le ministre Français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, effectue une visite officielle en Algérie. Paris et Alger essaient de renouer leurs liens sur les questions de sécurité dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes.

Les 16 et 17 février, c’est le Forum africain des Affaires en Ethiopie avec pour thème : financer l'avenir de l'Afrique. Les experts du continent évoquent les questions de l’emploi et de l’innovation pour une transformation durable.

Du 21 au 24 février, a lieu la réunion extraordinaire des ministre de la Santé et des ministres chargés du VIH/SIDA de la SADC à Sandton en Afrique du Sud. Les expertes d’Afrique australes abordent la situation sanitaire dans la région.

Du 20 au 22 février, c’est le Festival des arts de Cape Town en Afrique du Sud. Il s'agit de la 13e édition de la plus grande foire d’art contemporain, sous le thème « Listen » Écoutez.

Pour plus d’information,

