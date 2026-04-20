Afrique du Sud : les États-Unis soutiennent un projet d'extraction de terres rares

Donald Trump a dû mettre de côté son hostilité envers l’Afrique du Sud pour obtenir des minéraux de terres rares facilement accessibles à partir des déchets présents sur le site d’une ancienne usine chimique dans le nord de la province du Limpopo.

Les États-Unis se sont engagés à investir 50 millions de dollars dans le projet Phalaborwa Rare Earths, bien que leurs relations avec l’Afrique du Sud aient atteint leur niveau le plus bas depuis des décennies.

Le projet Phalaborwa Rare Earths bénéficie du soutien des États-Unis grâce à un investissement en capital de 50 millions de dollars réalisé par l’International Development Finance Corporation, une agence du gouvernement américain.

Cela s’inscrit dans le cadre des efforts accélérés du pays pour réduire sa dépendance vis-à-vis de son rival économique, la Chine.

Ces minéraux sont essentiels à la fabrication d'appareils électroniques, de robots, de systèmes de défense, de véhicules électriques et d'autres produits de haute technologie.

Les pays ont identifié des dizaines de minéraux, dont le cuivre, le cobalt, le lithium et le nickel, comme étant critiques car ils sont indispensables aux nouvelles technologies. Les 17 éléments de terres rares en constituent un sous-ensemble.

L'administration Trump vise à déployer près de 12 milliards de dollars pour créer sa propre réserve stratégique.

La Development Finance Corporation (DFC) a été créée sous la première administration Trump et s'est engagée dans ce projet sous l'administration Biden.

Ce projet se poursuit malgré la rupture qui a suivi le retour de Trump au pouvoir et la publication, en février dernier, d'un décret présidentiel visant à suspendre toute aide financière à l'Afrique du Sud.

L'administration a montré que les préoccupations économiques passaient avant tout. La DFC a mis en avant son implication dans le projet de Phalaborwa dans le cadre d'une initiative visant à exploiter le potentiel minéral de l'Afrique "tout en faisant progresser les intérêts stratégiques des États-Unis".

Le projet Phalaborwa est développé par Rainbow Rare Earths. Le gouvernement sud-africain ne détient aucune participation directe dans le projet.

L’administration Trump a également investi dans l’exploitation minière de minéraux critiques aux États-Unis et a conclu des accords pour s’assurer l’accès à ces minéraux à l’étranger, notamment en Ukraine.