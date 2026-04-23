Nigel Clarke : "Préserver la soutenabilité budgétaire, priorité pour l’Afrique" [Interview]

Alors que les Réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) viennent de s’achever à Washington, une réalité s’impose : les répercussions de la crise au Moyen-Orient continuent de fragiliser les économies les plus vulnérables, en particulier en Afrique.

Derrière les tensions géopolitiques, ce sont des effets économiques bien concrets qui se font sentir dans les pays à faible revenu. Hausse des prix, pressions sur les finances publiques, ralentissement des flux financiers : le choc est multiple et profond.

Parmi les premiers impacts observés figurent l’augmentation rapide et massive des prix des denrées alimentaires, de l’énergie et des engrais. Cette inflation généralisée pèse lourdement sur des économies déjà fragiles.

À cela s’ajoutent des coûts de transport en hausse, une baisse des recettes liées au tourisme et aux transferts de fonds, ainsi qu’un durcissement des conditions de financement. Pour les pays ayant accès aux marchés internationaux, les écarts de taux se creusent, tandis que les monnaies subissent des pressions accrues.

Résultat : de nombreux pays africains font face à de fortes tensions sur leur balance des paiements, dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires sont limitées, voire inexistantes.

Impact inégal selon les profils économiques

Si la crise est mondiale, ses effets ne sont pas uniformes. Certains pays africains exportateurs de pétrole ou de minerais stratégiques pourraient, en théorie, tirer parti de la hausse des prix des matières premières. Mais la réalité est plus nuancée.

Même ces économies subissent les effets de l’inflation globale. Certaines importent du pétrole raffiné, ce qui les expose directement à la hausse des prix. D’autres sont durement touchées par la flambée des coûts des engrais, un facteur clé pour des économies où l’agriculture reste dominante.

Un chiffre illustre cette vulnérabilité : dans les pays à faible revenu, 43 % des dépenses des ménages sont consacrées à l’alimentation, contre 25 % dans les économies émergentes et seulement 12 % dans les pays avancés. Toute hausse des prix alimentaires y a donc un impact disproportionné.

Tourisme et connectivité aérienne en recul

Autre secteur affecté : le tourisme. Plusieurs économies africaines dépendent fortement des flux touristiques internationaux, notamment via les hubs du Golfe comme Dubaï ou Doha.

La réduction des liaisons et des flux de voyageurs entraîne une baisse des recettes touristiques, aggravant encore les difficultés économiques.

Des marges de manœuvre limitées pour les États

Face à cette situation, les options des gouvernements africains restent contraintes. Le principal défi consiste à répondre à la crise sans compromettre la soutenabilité des finances publiques.

Les pays sont appelés à éviter des engagements budgétaires excessifs et à privilégier des mesures ciblées. Dans bien des cas, les réponses doivent être neutres sur le plan budgétaire, reposant sur une réallocation des ressources existantes.

L’enjeu est double : protéger les populations les plus vulnérables tout en préservant les priorités de développement à long terme.

Equation délicate pour l’Afrique

Entre inflation importée, dépendance aux marchés internationaux et fragilité structurelle, les économies africaines se retrouvent en première ligne face à une crise dont elles ne sont pas à l’origine.

Dans ce contexte, la capacité d’adaptation des États et le soutien des institutions internationales seront déterminants pour éviter un approfondissement des déséquilibres économiques et sociaux sur le continent.