"La mission du FMI est d’aider les pays à s’aider eux-mêmes" - Kristalina Georgieva

Alors que l’incertitude économique mondiale s’intensifie en raison du conflit en cours au Moyen-Orient, l’Afrique subsaharienne apparaît comme l’une des régions les plus exposées aux retombées, avec des pénuries de carburant, des pressions inflationnistes et des besoins de financement en hausse.

S’exprimant lors des réunions de printemps du Fonds Monétaire International à Washington, la directrice générale Kristalina Georgieva a reconnu les pressions croissantes pesant sur les économies vulnérables et a réaffirmé le rôle de l’institution dans le soutien à ses pays membres.

« Nous suivons de près les événements au Moyen-Orient, qui causent des souffrances dans le monde entier », a déclaré Georgieva, exprimant l’espoir qu’un cessez-le-feu puisse ouvrir la voie à une paix durable. Mais elle a averti que si le conflit se prolonge, « nous devons nous préparer à des temps difficiles ».

L’Afrique subsaharienne en première ligne du choc

Le choc économique provoqué par le conflit est mondial, principalement alimenté par la hausse des prix de l’énergie. Toutefois, son impact est loin d’être uniforme.

« Le fardeau le plus lourd pèse sur les pays importateurs de pétrole et les pays à faible revenu », a souligné Georgieva. Une catégorie qui inclut de nombreuses économies d’Afrique subsaharienne.

Les effets se font déjà sentir dans toute la région, avec des pénuries de carburant qui se multiplient et une hausse du coût de la vie. Les dommages aux infrastructures dans les zones touchées par le conflit ont contribué à l’augmentation des prix mondiaux, alimentant l’inflation et ralentissant les perspectives de développement.

Dans le même temps, les demandes de soutien auprès du FMI se mutiplient. Plusieurs pays d’Afrique subsaharienne sollicitent de nouveaux programmes alors qu’ils font face à un durcissement des conditions financières et à une marge de manœuvre budgétaire limitée.

« Bâtir la résilience en temps de paix »

Face à ces défis, Georgieva a insisté sur l’importance d’une action politique anticipée.

« Construisez des politiques durables en temps de paix, n’attendez pas la crise », a-t-elle exhorté, soulignant la nécessité pour les pays de renforcer leurs fondamentaux économiques avant que les chocs ne surviennent.

Pour les pays déjà en crise, l’approche du FMI reste centrée sur la stabilité. « Maintenir la stabilité macroéconomique et financière est essentiel », a-t-elle déclaré, mettant en avant l’importance de cadres politiques crédibles.

Une marge budgétaire limitée, des arbitrages difficiles

L'une des préoccupations majeures pour de nombreuses économies africaines reste le poids croissant de la dette publique. Selon Georgieva, une succession de chocs mondiaux, de la pandémie aux tensions géopolitiques, a porté les niveaux d’endettement à des sommets «jamais vus depuis l’après-Seconde Guerre mondiale ».

Cela place les gouvernements face à des choix difficiles.

« Il faut trouver un équilibre entre la soutenabilité budgétaire et la protection des plus touchés et des plus vulnérables », a-t-elle expliqué, mettant en garde contre des mesures de dépenses larges et non ciblées qui pourraient aggraver les finances publiques.

Le FMI préconise plutôt un soutien ciblé aux populations vulnérables, combiné à une gestion budgétaire prudente pour préserver la stabilité à long terme.

Le FMI, un « pompier » en temps de crise

Alors que les pressions s’intensifient, Georgieva a réaffirmé le rôle du FMI comme filet de sécurité essentiel pour les pays en difficulté.

« Le rôle du FMI est celui d’un pompier pour ses pays membres », a-t-elle déclaré, soulignant l’engagement de l’institution à intervenir avec une aide financière et des conseils de politique économique.

Pour l’Afrique subsaharienne, ce soutien est particulièrement crucial à un moment où l’accès aux capitaux privés se restreint et où les vulnérabilités extérieures augmentent.

Mais au-delà de la réponse d’urgence, la mission plus large du FMI reste inchangée.

« La mission du FMI est d’aider les pays à s’aider eux-mêmes », a conclu Georgieva, un principe qui souligne la nécessité d’un soutien immédiat, mais aussi d’une résilience à long terme.

Une trajectoire fragile à venir

Alors que l’incertitude demeure élevée et que les risques restent orientés à la baisse, les perspectives pour l’Afrique subsaharienne dépendront fortement de l’évolution du conflit et de la réponse politique mondiale.

Pour l’heure, le message envoyé depuis Washington est clair : si le soutien international sera essentiel, le chemin vers la stabilité repose avant tout sur une combinaison de politiques nationales solides, de réformes ciblées et d’un renforcement de la résilience face aux chocs futurs.