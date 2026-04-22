La Russie et la Libye souhaitent relancer leur coopération bilatérale

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu mardi à Moscou le ministre libyen des Affaires étrangères par intérim, Taher Al-Baour, à l’occasion d’une rencontre consacrée à la relance du dialogue bilatéral.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre leurs pays et de remettre en marche les mécanismes institutionnels communs.

Côté libyen, M. Al-Baour a exprimé l’espoir de voir les relations économiques et institutionnelles progresser rapidement avec Moscou. Il a déclaré : « Nous espérons que, lors de nos prochaines réunions, nous aurons l’occasion de rencontrer des représentants de diverses institutions et agences gouvernementales de la Fédération de Russie, afin de travailler à la reprise de certains contrats et d’envisager la conclusion de nouveaux accords. »

De son côté, Sergueï Lavrov a souligné la volonté de la Russie de contribuer au retour de la stabilité en Libye et au renforcement de la coopération économique. Il a notamment indiqué que Moscou chercherait à faciliter le retour de ses entreprises sur le marché libyen, dans le cadre d’un mécanisme intergouvernemental appelé à reprendre ses travaux.

Le chef de la diplomatie russe a également réaffirmé l’importance que son pays accorde aux efforts de réconciliation nationale, estimant que la Russie est prête à « contribuer activement » à la stabilité et à la paix en Libye.

À l’issue des discussions, les deux parties ont tenu une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coordination et les consultations régulières afin de consolider les relations bilatérales.

Les échanges ont également porté sur les principaux dossiers régionaux et internationaux. Les deux pays ont insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue comme outil de résolution des crises, dans le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale.

Cette visite intervient dans un contexte politique sensible en Libye. Le Conseil présidentiel a récemment demandé la suspension de M. Al-Baour de ses fonctions de représentation à l’étranger, invoquant des questions de procédure liées à sa nomination et appelant à la désignation d’un nouveau ministre des Affaires étrangères.