Libye : l’ONU évoque un tournant critique politique, économique et sécuritaire

La Libye traverse un « tournant critique » sur les plans politique, économique et sécuritaire, a averti mercredi la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU, Hanna Serwaa Tetteh, devant le Conseil de sécurité.

Alors que la feuille de route présentée en août 2025 par la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) peine à produire des résultats concrets, la responsable onusienne a regretté l’absence de progrès vers la tenue d’élections nationales et la réunification des institutions dans un pays toujours divisé entre administrations rivales.

« Nous ne sommes pas là où nous aimerions être en termes de progrès », a-t-elle déclaré, pointant le manque d’engagement de certains acteurs politiques, accusés d’ignorer les attentes de la population en matière de participation et de légitimité démocratique.

Elle a mis en garde contre les risques d’une inaction prolongée, susceptible d’aggraver l’instabilité à l’échelle nationale et régionale.

Le processus porté par l’ONU repose notamment sur un dialogue structuré articulé autour de quatre axes — sécurité, gouvernance, économie et réconciliation nationale — dont les conclusions sont attendues début juin. Ces recommandations devraient, selon Mme Tetteh, contribuer à définir une vision commune et à préparer les réformes nécessaires à l’organisation d’élections pacifiques.

Dans le même temps, le représentant permanent de la Libye auprès des Nations unies, Taher Al-Sunni, a exprimé la volonté des autorités libyennes de sortir de la transition prolongée. « Le peuple libyen souhaite que tous les processus aboutissent à un cadre constitutionnel consensuel permettant d’organiser des élections générales dans les plus brefs délais », a-t-il déclaré, appelant à « renouveler la légitimité des institutions en écoutant la voix du peuple et les urnes, plutôt que les munitions et les bombardements ».

Sur le plan économique, la cheffe de la MANUL a dressé un constat alarmant, évoquant une détérioration marquée caractérisée par l’inflation, les pénuries de carburant et une pauvreté croissante.

Elle a dénoncé un système dans lequel « la richesse nationale de la Libye est absorbée par une économie politique déformée qui alimente des dépenses incontrôlées et instrumentalise les recettes pétrolières ». Selon elle, ce détournement des ressources affaiblit la discipline budgétaire et compromet la capacité de l’État à répondre aux priorités essentielles de la population.

Sur le plan sécuritaire, si le cessez-le-feu de 2020 demeure globalement respecté, des incidents localisés persistent, notamment dans le sud et dans certaines zones du nord-ouest, où groupes armés et réseaux criminels continuent de s’affronter.

La situation des droits humains reste également préoccupante, avec des signalements récurrents de détentions arbitraires et d’actes d’intimidation visant opposants politiques et membres de la société civile.

Face à ces défis, Mme Tetteh a insisté sur le rôle central du Conseil de sécurité pour accompagner les efforts de médiation de l’ONU. « Votre soutien n’est pas seulement important ; il est essentiel », a-t-elle conclu.