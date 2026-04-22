AES : la Russie annonce la libération de deux ressortissants pris en otage il y a près de deux ans

L’armée russe annonce la libération de deux de ses ressortissants, retenus en otage au Mali, après avoir été capturés par un groupe lié à Al-Qaïda au Niger voisin.

Les deux hommes – Oleg Greta, citoyen russe né en 1962, et Yuri Yurov, un Ukrainien né en 1970 – ont été libérés grâce à une "opération spéciale" menée par l'Africa Corps au Mali, a indiqué le ministère russe de la Défense.

"Un premier examen médical effectué par des médecins russes (...) a révélé qu’ils souffraient de nombreux problèmes de santé et d’un grave épuisement physique", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L'Africa Corps, organisation paramilitaire russe qui assure la défense des intérêts de la Russie sur le continent, est à l’origine de la libération de ces deux employés d'une société géologique russe, près de deux ans après leur disparition.

L’organisation a pris le relais des opérations du groupe de mercenaires russe Wagner en Afrique, qui y était très présent, déployant des combattants aux côtés des armées de pays tels que la Libye et le Mali.

En août 2024, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) avait diffusé une vidéo montrant deux hommes qu'il affirmait avoir capturés à Mbanga, dans le sud-ouest du Niger, alors qu'ils travaillaient.

Mbanga, où les otages ont été enlevés, se trouve dans la région de Tillabéri, près des frontières du Niger avec le Burkina Faso et le Mali. Plusieurs mines d’or y sont implantées et plusieurs prises d'otages y ont eu lieu au cours des six dernières années.