Djibouti : Ismail Omar Guelleh réélu, pour un 6è mandat

Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a été réélu pour un sixième mandat à la tête du pays hautement stratégique de la corne de l'Afrique.

Les résultats officiels communiqués donnent 97,81 % des voix à l'issue du scrutin de vendredi, une qui reste encore à confirmer par le Conseil constitutionnel.

À 78 ans, M. Guelleh dirige depuis plus de deux décennies ce petit pays d'environ un million d'habitants.

Le président sortant n'avait qu'un seul adversaire, Mohamed Farah Samatar, un ancien membre du parti au pouvoir, dans une élection qui, selon les analystes, n'offrait guère de véritable compétition.

Au Djibouti, les groupes d'opposition boycottent fréquemment les élections, invoquant des restrictions aux libertés politiques.

Ismail Omar Guelleh avait revendiqué sa victoire avant même l'annonce officielle des résultats, samedi soir.

Remportant les élections de 2021, également boycottées par la plupart des partis d'opposition, Guelleh avait annoncé son retrait cette année, mais un amendement constitutionnel adopté en novembre a supprimé la limite d'âge de 75 ans imposée aux candidats à la présidence.