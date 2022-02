"MJ the Musical" : la comédie musicale controversée sur Michael Jackson

La comédie musicale rendant hommage à Michael Jackson a été jouée pour la première fois mardi soir sur Broadway à New York.

Le lancement de "MJ The Musical" était particulièrement attendu du fait de son report en raison de la pandémie et surtout de la polémique, née de l'absence dans le spectacle des accusations de pédophilie portées à plusieurs reprises contre le chanteur et dont il a été acquittées en 2005.

Pour le réalisateur Spike Lee, il appartient à chacun de se faire sa propre opinion : "C'est un choix individuel qu'il faut respecter. Tout le monde a son curseur sur l'éthique, la morale et le reste. Et ce n'est pas à moi d'entrer dans la polémique. La seule chose que je peux dire : "c'est que je suis là ce soir."

Comme Spike Lee, de nombreux proches sont ainsi venus soutenir le projet porté par Christopher Wheeldon. Le révérend Al Sharpton était ainsi aux premières loges :_ " Mickael était un gars sérieux et tranquille en privé. Il prenait la musique à cœur. Il me disait toujours : "Révérend, comment avez vous trouvez le spectacle ?" Il voulait à chaque fois que ce soit parfait. C'était un perfectionniste. Il le faisait pour son public. Son art est à l'honneur sur Broadway ce soir. Il a été acquitté des accusations. Je pense que ce soir, sa musique n'a rien de scandaleuse."_

Le spectacle reste centré sur la carrière du "Roi de la Pop" et déroule ses principaux tubes et ses influences musicales. Il n'était pas question pour la scénariste Lynn Nottage de s'aventurer sur le terrain de la polémique : _"Vous savez, dans l'art, il y a toujours une grande part de complexité. Il y a _en chacun de nous une partie sombre. Dans l'histoire de Michael Jackson, on ne peut pas éclipser la complexité du personnage. C'est je pense ce qui fait de lui aussi un artiste."

Michael Jackson est interprété par trois acteurs à différents moments de sa vie. Une éloge du "Roi de la Pop" qui va assurément ravir ses millions de fans et attiser aussi un peu plus la fureur de ses détracteurs. Preuve que "MJ" continue d'attiser les passions plus de 12 ans après sa disparition le 25 juin 2009 à Los Angeles.